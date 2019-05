A Pünkösdi Egyház lehet az iskolafenntartó Gerjenben

A Pünkösdi Egyház veszi át az iskola fenntartását Gerjenben. Ennek részleteiről a napokban adott tájékoztatást a lakosságnak Romhányi Károly polgármester, D. Nagy Tamás, a Magyar Pünkösdi Egyház Dunántúli Egyházkerületének elnöke, valamint Karádi Magdolna, a Magyar Pünkösdi Egyház oktatási szakértője.

Ahogy arról korábban írtunk, az iskolát és az óvodát az elmúlt három évben fenntartó református egyházmegye elállt a feladattól. Romhányi Károly elmondta, hogy a Pünkösdi Egyház kereste meg az önkormányzatot, és az egyeztetések eredményeként eldőlt, hogy szeptembertől ez az egyház folytatja a fenntartói munkát, biztosítva, hogy megmaradjon a település nyolc osztályos iskolája. Az óvoda pedig az önkormányzat fenntartásába kerül.

A lakossági fórumon felmerült, hogy az oktatásban hangsúlyt kapjon a művészeti képzés, a sport és a nyelvtanítás is. A polgármester kiemelte: a gyerek számára a jövőben is szeretnék biztosítani a magas szintű oktatást helyben, és a környező települések diákjait is várják.

A fórumon a Pünkösdi Egyház bemutatta az általuk fenntartott iskolákat, amelyek a magas oktatási színvonalnak és specializációnak köszönhetően dinamikusan fejlődnek, és egyre több család dönt úgy, hogy ezek valamelyikébe íratja a gyermekét. Szeretnék, ha Gerjenben is így lenne, és amennyiben nagyobb mértékű a gyereklétszám növekedése, úgy párhuzamos osztályokat indítanának, hogy a kisebb osztálylétszámok megmaradjanak, ezzel is biztosítva a meghittebb, családiasabb légkört és az oktatási munka hatékonyságát.

Borítóképünkön: D. Nagy Tamás (balra) és Karádi Magdolna tájékoztatta az érdeklődő szülőket