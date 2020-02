A régi bálok hangulatát idézte a táncos est

Szabad egy táncra címmel táncos estet rendezett hétvégén a helyi református gyülekezet a bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Házban. Közel százan mentek el rá családostul.

A rendezvényt Fekete Zoltán református lelkész nyitotta meg, aki pohárköszöntőjében az Apostolok Cselekedeteiből idézett, Isten gondoskodott az emberekről, étel, ital mellé szívbéli örömöket is adott. Ez utóbbira jó példa a bál, melyre általában férj és feleség szokott elmenni, szombaton este viszont a gyermekeket is elhozták a szülők. A rendezvény első felében táncokat tanultak a résztvevők, körtáncot, keringőt, zsidó, spanyol és több nemzetiségtől valót. A végén táncrendkártyát is készítettek, melybe beleírták ki, kivel, mit fog táncolni. Olyan jól sikerült a tanulás, hogy a gyerekek is felszabadultan csatlakoztak a felnőttekhez.

A vacsora után Molnár Tamás táncmester irányításával folytatódott a bál, mely a régi korok hangulatát idézte. Este tizenegy órától pedig Kolbert János DJ szolgáltatta a zenét. A református gyülekezet idén első alkalommal rendezte meg a mulatságot, de biztos, hogy nem utoljára.