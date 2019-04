A Régiók Európai Bizottsága elnöke járt a megyében

A Régiók Európai Bizottságának elnöke, Karl-Heinz Lambertz látogatott Tolna megyébe. A belgiumi német politikus volt az elindítója a Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért elnevezésű kezdeményezésnek.

Egyfajta tanulmányúton vett részt Karl-Heinz Lambertz (képünkön balra), a Régiók Európai Bizottsága elnöke ma Tolna megyében. Járt Szárazdon, amelynek lakossága 1945-ben erősen kicserélődött a Benes dekrétumok miatt. A belga-német politikus Orbán Attila polgármester tájékoztatása alapján ismerkedett a település történetével, járt a helyi németség vezetői, Szabó Lászlóné és Szalontai Józsefné által létrehozott falumúzeumban, és azt is megtudta, hogy vannak olyan németországi németek, akik második otthonuknak tekintik Szárazdot.

Karl-Heinz Lambertz járt Gyönkön is, a Tolnai Lajos gimnáziumban, ahol dr. Humné Szentesi Katalin igazgató nem csak az intézmény történetével ismertette meg a vendéget, hanem a nehézségekkel is. Kiderült, jó lenne cserekapcsolatokat építeni német nyelvterületen. Karl-Heinz Lambertz elmondta, hogy az Erasmus program nem csupán egyetemisták számára jelent külföldi tapasztalatszerzési lehetőségeket.

A Régiók Európai Bizottságának elnökét Ács Rezső, Szekszárd polgármestere is fogadta. A városvezető elmondta, Szekszárd a beruházások, szolgáltatások terén szeretne előrelépni. Emellett ismertette a megyeszékhely fejlesztési terveit, szólt erősségeiről. A városházán folytatott kerekasztal beszélgetésen Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke elmondta, Karl-Heinz Lambertz olyan megyébe érkezett, amely jelentősen fejlődött az utóbbi években, és amelynek motorja az itt élők szorgalma, kreativitása és céltudatossága.

A mostani európai uniós ciklusra a megye jó terveket tett le az asztalra, amelyet a döntéshozók értékeltek, és így huszonhét és félmilliárd forint támogatást ítéltek meg. Ez az összeg a mindennapokat teszi élhetőbbé, és általa egyre több család marad a kis falvakban. Fehérvári Tamás azt is elmondta, hogy a megye vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő környezetet teremtsen az ideérkező forrásoknak.

Ribányi Józsefnek, a megyei közgyűlés alelnökének tájékoztatása szerint a magyar kormány annak érdekében, hogy lakói ne hagyják el a falvakat, kifejezetten az ötezer fő alatti településeknek indított százötvenmilliárd forintos fejlesztési programot. A Régiók Európai Bizottsága magyar delegációjának vezetője arra is rávilágított, Szekszárdot az utóbbi időszakban jelentős mértékben formálták az európai uniós források. A tolnai megyeszékhely felfelé ívelő időszakában van, amelyből a környező települések is profitálnak.Ribányi József javaslatot is tett Karl-Heinz Lambertznek. Eszerint a következő plenáris ülésen megfogalmazhatnák, hogy minden alulról jövő, egymillió aláírást elért európai polgári kezdeményezést kötelezően bíráljon el a bizottság.

A megbeszélésen részt vett Magyar Anna, a Csongrád megyei közgyűlés alelnöke is, aki elmondta, egész Európában sok a teendő annak érdekében, hogy a kisebbségek megfelelő védelmet kapjanak. Úgy gondolja, Kelet-Közép Európában erősebb a közösséghez ragaszkodás, továbbá, hogy nálunk a kisebbségi politika terén több jó gyakorlat is működik.