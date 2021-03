A regisztrációban is segítenek

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Tovább folytatódnak az oltások a helyi lakosság körében és a gyönki háziorvosi körzetekhez tartozó településeken. Az önkormányzat közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy már egy ampulla, tíz fő első körös oltásra elég AstraZeneca oltóanyaggal, valamint százegy darab kínai Sinopharm-vakcinával rendelkeznek. A lakosokat a bonyhádi oltóponton is oltják, az odajutásukat segítik.

Arról is tájékoztatják az érdeklődőket, hogy a továbbiakban is igyekeznek mindent megtenni, hogy elősegítsék a regisztrált lakosok mielőbbi oltáshoz jutását, elvégezzék helyettük a regisztrációt, valamint enyhítsék a háziorvosok oltáshoz kapcsolódó adminisztratív terheit. Tehát ilyen irányú kérésekkel is bátran fordulhatnak az emberek a hivatalukhoz.

Jelezték itt azt is, hogy befolyásolni nem tudják, hogy ki és mikor kerül beoltásra, és kiváltképp azt sem, hogy mely vakcinával. Ők is a központból kapott lista alapján hívják be az embereket oltásra, és azt senki nem tudja előre, hogy mely vakcinából mikor és mennyit kapnak. Maga a vakcina és az oltás ingyenes, ezért felhívták a lakosság figyelmét, hogy minden olyan hirdetés, ami pénzért oltást, vagy oltási előnyt ígér, valótlan, és ne hagyják magukat becsapni.