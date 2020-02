A remények szerint ősszel költözhetnek vissza a lakók

Az önkormányzat továbbra is igyekszik megadni minden segítséget a gázrobbanás károsultjainak. A felmerülő igényekről bizottsági ülésen számoltak be a lakók.

Az októberben történt gázrobbanás Herman Ottó utca 3. és 5. számú épületében lakó károsultjainak tartott tájékoztatót kedden délután a közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága. Zaják Rita elnök elmondta, azt szeretnék megtudni, a továbbiakban miben tudnak a lakóknak segítséget nyújtani, milyen újonnan felmerült problémák megoldására van szükség. Tolmácsolta Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatójának üzenetét is. E szerint február végére, március elejére készülhet el a falak és a födémek helyreállítása, és adják át a területet a többi szakkivitelezőnek.

A jelenlévőknek ezután dr. Balázs Gábor, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője beszélt a mentési feladatokról, és az azt követő tűzvizsgálati eljárásról. Ennek eredményéről tájékoztatták a lakókat, nyilvánosságra azonban nem hozzák, ugyanis még rendőrségi nyomozás folyik az ügyben.

Több szakember, az ügyben eljáró személy is jelen volt, hogy válaszoljanak a lakók kérdéseire. Sokakat az érdekelt, miként oldják meg az épület őrzését azt követően, hogy az Alisca Bau levonult a területről. Molnár Péterné közös képviselő elmondta, hogy már kért árajánlatot, így remélhetőleg hamarosan eldől, miként garantálják a jövőben is a biztonságot. A további felújítások kapcsán elhangzott, hogy a közös helyiségek gáz, víz és villany szolgáltatásának helyreállítása a következő feladat, erre már szintén kért árajánlatot a közös képviselő. Szigetfalvi József, az Aegon biztosító képviselője azt tanácsolta, hogy a különböző közművek felújítását azonos vállalkozó végezze a lakásokban is, így kiküszöbölhetőek a hibák. A szakember sok kérdést kapott, gyakran egy-egy konkrét esetben. Szigetfalvi József együttműködésről biztosította a jelenlévőket, és több lakó kérésére kijelentette, hogy pótszemlét fognak tartani az érintett lakásokban, hogy a még nem rögzített károkat is jegyzőkönyvbe vegyék.

A lakók részéről igényként felmerült az is, hogy a munkálatok végeztével szükségük lenne egy olyan, hatóság által kiállított papírra, amely arról tanúskodik, hogy az épület, a lakások lakhatók. Egy ilyen dokumentum birtokában nagyobb biztonsággal térnének vissza az otthonukba. Dr. Varga András, a polgármesteri hivatal osztályvezetője jelezte, hogy az ezzel kapcsolatos szabályozásnak utánanéz. A lakók részéről szóba került az is, hogy a további felújítási munkákra nehezen tudnak szakembert találni, mivel még bizonytalanok az időpontok, ugyanakkor remélik, hogy helyi vállalkozók a segítségükre lesznek. A bizottság részéről arra kaptak ígéretet, hogy az önkormányzat igyekszik segítséget nyújtani a felújítás során keletkező építési törmelék elszállításában, szükség esetén a konténerbe rakodásban is, valamint az Alisca Terra Nkft. közreműködésével lehetőséget biztosít az önkormányzat, hogy lomtalanítás során elszállítsák azokat a bútorokat, berendezési tárgyakat, amelyek még a lakásokban találhatóak, de megrongálódtak, használhatatlanná váltak.

Molnár Péterné azt tanácsolta a lakóknak, hogy az egyes felújítási munkákról kérjenek árajánlatot, azt továbbítsák a biztosító felé, és ha ott jóváhagyják, akkor rendeljék meg a kivitelezést. Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ vezetője pedig arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy továbbra is a károsultak rendelkezésére állnak. Számtalan felajánlás érkezett, bútorok, ruhák, használati tárgyak, így amire szükségük van, akár a visszaköltözéskor, azt jelezzék feléjük.

A bizottság kérdésére egyik lakók úgy nyilatkoztak, senkinek sincs problémája a lakhatással, a várható őszi visszaköltözésig mindenkinek megoldott a szállása.