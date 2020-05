A rendelkezésre álló forrásokat felhasználják

Ügyeletet tartanak sok más intézményhez hasonlóan a teveli óvodában is. Fazekas Attila polgármester arról számolt be, hogy általában két-három gyermekre vigyáznak a nevelők.

Az iskolában nincs ilyesmire igény, így ott egy tanulóra sem kell felügyelni. A konyha működik, a biztonság érdekében pedig eldobható műanyag edényekben adják ki az ételt, amelyet igény esetén az időseknek házhoz is szállítanak. A közfoglalkoztatottak segítenek a hatvanöt év felettieknek a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában is, ha ezt jelzik az önkormányzatnak. A településvezető arról szintén szót ejtett, hogy a teveliek a veszélyhelyzetben fegyelmezetten viselkednek, ezért nem volt szükség az elmúlt hetekben az általános szabályok helyi szigorítására.

Fazekas Attila szerint mivel a kormány a közteherviselés jegyében elvonta a településtől a gépjárműadót, önrészes pályázatokban nem gondolkodhatnak. A Magyar Falu Program viszont száz százalékos finanszírozású, így ezekbe bátran belevágnának. Mint arról már beszámoltunk, a településnek június 1-től lesz háziorvosa. Ezért szolgálati lakás építésére nyújtott be pályázatot. Szintén a Magyar Falu Program révén építene utat, járdát az önkormányzat, de egy, a művelődési házat érintő közösségfejlesztő igényt is elkészített a község, valamint egy játszótér fejlesztésről szólót is. Ez utóbbi elsősorban bővítést, emellett némi felújítást jelentene. A játékokat körbekerítenék a polgármester elmondása szerint. Azt is elmondta, hogy mivel Tevelen sok a zöld közterület, ennek rendben tartását szeretnék gépesíteni, erre szintén forrást igényelnek.

A tavaly elnyert pályázati pénzeket természetesen felhasználják. Így nem marad el, sőt, már el is kezdődött a Vásártér utca aszfaltozása, és nyár végéig szeretnék befejezni a zártkerti utak burkolását mart aszfalttal.

Jövő csütörtökön adják át a kivitelezőnek azt a területet, ahol az MLSZ kedvezményes pályaépítési programjában műfüves pálya épül. Fazekas Attila elmondta, a falunak megye I-es csapata van, az utánpótlásban vagy száz gyermeket nevelnek. A sport egyesület TAO-forrásból szépen karban tartja és folyamatosan fejleszti a létesítményeit.

Borítóképünkön: Fazekas Attila a Vásártér utcai munkát mutatja