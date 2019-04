A Sárköznek is vannak saját hagyományai

Nagyszombaton, vagy ahogy az ünnep megelőző napját emlegetik a Sárközben, az ünnep szombatján nagy volt a készülődés több évtizeddel ezelőtt is. Főzték a sonkát, festették a főtt tojásokat és a másnapi, ünnepi fogásokat is igyekeztek előkészíteni. Ekkor sütötték meg Sárköz ünnepi specialitását, az elmaradhatatlan tejfölös-borsos kerekkalácsot is, mondta Kovács János mesterszakács.

Ezt ne hagyja ki! Klasszikus sütemények a húsvéti asztalra

Zömében református közösség él a sárközi falvakban, mondta Kovács János Venesz-díjas mesterszakács, aki Sárpilisen született, és a Sárköz történetének nagy ismerője. A böjtöt nem annyira, de a nagyhetet keményen betartották valaha az itt élők. A virágvasárnap után – a nagyhét előtti vasárnap – kihordták a pincékből a muskátlikat, kimeszélték a házak falát, rendbe tették az udvart, nagytakarították a lakást, készültek az ünnepre.

Az 1700-as évek második felétől birka is került az ünnepi asztalra, még pedig rövid lében és savanyúkáposztával elkészítve. Mivel takarékos népek voltak régen is a sárköziek, egy csirkéből több fogásos ételt is tudtak készíteni. Megtöltötték a megpucolt jószágot, így megfőzték belőle a levest, majd a lecsöpögtetett töltött csirkét a sütőben ropogósra sütötték, mondta a mesterszakács.

A sonkát most is úgy készítik mint régen, előző este beáztatják hideg vízbe, majd felteszik főzni. A festésre váró tojásokat is a sonka vizében főzik meg. Húsvét előtt volt olyan család, – ma is van – aki megsütötte a saját kenyerét, és ha már úgy is begyújtották a kemencét, az sem volt ritka, hogy ott készült el a húsvéti sonka is. Fólia alatt, a saját gőzében puhult meg a sonka 18–20 órán keresztül. Kovács János elmondta, ő most is ez utóbbi módszer szerint készíti el a húsvéti sonkát, mely ízletes, nem esik szét, és nagyon formás lesz.

Húsvét a vendégeskedésről szólt

Húsvét vasárnapja a templomozásról és a vendégeskedésről szólt. Az asszonyok által előző nap és kora reggel megfőzött ünnepi ebédet sokszor csak délután egy óra körül fogyasztották el, mert a tíz órai istentisztelet akár délig is elhúzódhatott az úrvacsora – vagy ahogy Decsen mondják, a jóval élés – miatt. A templom körül beszélgettek kicsit egymással az emberek. Az ünnepi menü sok helyen tyúkhúslevesből, kakaspaprikásból, töltött káposztából és sült húsokból állt. Ekkor vágták le az utolsó tömött kacsát is. Süteményként kalács és rétes került az asztalra. A délutáni istentisztelet után a komákat és a keresztgyerekeket járták sorra a decsiek, utóbbiaknak kis ajándékokkal, édességgel, hímes tojással kedveskedtek. A kisbabás családoknak pedig komatálat vittek: hasonló apróságokkal egy cserépedényt megtöltöttek és szép kendőruhába kötötték.