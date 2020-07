A sertéshús drágul, noha az élő sertés ára egyre csökken

A múlt év közepétől szinte folyamatosan emelkedik a sertéshús ára. Vannak ugyan akciók a nagyobb üzletekben, amikor pár száz forinttal olcsóbban lehet venni combot vagy karajt, de pár nap után visszaáll az ár a kilónkénti közel kétezer forintra. A vásárlók panaszkodnak, a sertéstartók is mérgelődnek, hiszen ilyen húsárak mellett nehéz megmagyarázni, hogy három hete miért csökkent jelentősen az élő sertés ára.

A múlt év nyarán, ahogy elkezdett emelkedni az élő sertés ára, az üzletekben egyből drágább lett a hús. Igaz akkor még egy kiló combért, karajért ezernégyszáz forintot kértek, ma ugyanez ezerhétszáz–ezerkilencszáz forintba kerül. Annak ellenére, hogy március vége óta folyamatosan csökken az élő sertés felvásárlási ára.

A faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója, dr. Reibling József kérdésünkre elmondta, három hete újabb árcsökkentést kellett elfogadniuk, azóta negyven százalékkal olcsóbban veszik át tőlük a sertést. Ez azt jelenti, hogy jelenleg háromszázhatvan forintot fizetnek kilójáért. Utoljára másfél éve volt ilyen alacsony az ár. A sertéstartóknak nagy választásuk nincs, vagy elfogadják ezt az árat, vagy megtartják a disznót. Ez utóbbi nagy gondot jelentene, hiszen a telepeken nincs elég férőhely, és a túlsúlyos állatokért még kevesebbet fizetnének.

Sajnos az árcsökkentés úgy működik, hogy egyik nap odaszólnak a termelőnek, hogy hétfőtől alacsonyabb lesz az ár, mondta dr. Reibling József. A szabadpiac és a környékbeli kisebb vágóhidak is egyből követik az alacsonyabb árakat, így a termelőnek nincs sok választása – teszi hozzá az ügyvezető.

Az okokat – vagyis, hogy miért csökkent a disznó ára – az állattartók és a kereskedők is keresik. Reibling József szerint kisebb a fogyasztás. Nemcsak a családok vásárolnak kevesebb húst, hanem az éttermek is, hiszen a közétkeztetések még csak pár hete indultak be, a szállodák pedig most kezdenek magukhoz térni. Részben a kereskedők, részben a feldolgozók tartják magasan a bolti árakat, úgy látszik nekik így is megéri. A feldolgozók, állattartók találgatják, meddig marad ez a helyzet. Abban bíznak, hogy a járvány után ismét beindul a Távol-keleti piac, akkor a sertésből felhalmozódó felesleg is megcsappan.