A sikerek és eredmények titka a hatékony csapatmunka

Dr. Pakulár Károly, a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője részesült a rendőrség napja alkalmából, a bűnügyi területről az Év Tolna Megyei Rendőre kitüntetésben.

– Miért választotta a rendőri pályát?

– Egyszerűen csak így alakult. Általános iskolában még nem tudtam, hogy mivel is szeretnék foglalkozni, ezért a szüleimmel úgy döntöttünk, hogy a tolnai gimnáziumban fogom folytatni a tanulmányaimat. A középiskolában határoztuk el az egyik osztálytársammal, hogy rendőrként képzeljük el a jövőnket. A kétéves csopaki tiszthelyettes-képző után jelentkeztem a rendőrtiszti főiskolára, amit nappali tagozaton, bűnügyi szakon végeztem el. Amikor találkoztam egy volt osztálytársammal, aki a jogi egyetem levelező tagozatára jelentkezett, én is követtem a példáját, de az egyetemet már munka mellett végeztem el.

– Halmozottan előnyös helyzetűnek mondható, hiszen nem csak kitüntették ebben az évben, hanem nemrég feleségül vette a párját és kisbabát várnak.

– Ami a magánéletet illeti, ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan és a legjobb tudásom szerint dolgozhassak, kell a párom támogatása is, aki jól ismeri az ezzel a munkával járó feladatokat, hiszen ő is rend­őr. Neki is meg kell köszönnöm, hogy elnyerhettem ezt az elismerést, mint ahogyan a feletteseimnek is a támogatást. Az elismerés szakmai alapja pedig a Szekszárdi Rendőrkapitányság elmúlt évi kiugróan magas bűn­ügyi eredményessége. Ezt természetesen nem egyedül és közvetlenül értem el. A címet az általam irányított bűnügyi, valamint a vizsgálati osztály és a kapitányság bűn­ügyi ügyfeldolgozást is végző egyéb szervezeti egységei közösen érték el, beleértve a közterületen dolgozókat is.

– Mivel mérik az eredményességet?

– Sokféle mutató van, beletartozik az összes- és az egyes bűncselekmények felderítési eredményessége, és más központi mérőszámok.

– Melyek a vezetői alapelvei?

– Amikor 2011 februárjában kineveztek bűnügyi osztályvezetőnek, akkor is arról beszéltem, hogy a csapatmunkát tartom a legfontosabbnak az osztály vezetésében. Úgy érzem, hogy az elmúlt nyolc évben sikerült is kialakítanom az alparancsnokok segítségével, hogy egy baráti, kollegiális, egymással együttműködni tudó osztály legyen a bűnügyi. Szerintem az egyik legnehezebb munka emberekkel foglalkozni és különböző személyiségű, érdeklődési körű, beállítottságú embereket úgy rendszerbe állítani, hogy egymást segítve, egy közös cél érdekében dolgozzanak. Mindenkinek megvan a saját feladata, szerepe, de nagyobb bűncselekményeket eleve több ember, csoportban, vagy feladatokat megosztva nyomoz és vizsgál. Nyolc év alatt azt is sikerült megállapítani, hogy ki milyen feladatra a legalkalmasabb. Ezen kívül a bűn­ügyi osztály erőssége lehet, hogy 2013-tól kapitányságvezető-helyettes is vagyok. Nyilván ezzel is összefügg az az elvárásom, hogy a kollégáim ne csak egymással, hanem a kapitányság más osztályaival, valamint a főkapitánysággal és az ügyészséggel is együtt tudjanak működni az eredményesség érdekében.

– Mit szeret a munkájában?

– Szeretem a változatosságot, és azt is, hogy emberekkel foglalkozhatok, még ha ez nem is mindig könnyű. 1996-tól ugyanannak a kapitányságnak ugyanazon osztályán dolgozom, voltam nyomozó, főnyomozó, kiemelt főnyomozó, alosztályvezető, most pedig kapitányságvezető-helyettes. Nyilván szeretem ezt a munkát, és részemmé is vált az évek alatt, ezért is vagyok még mindig rendőr. Ehhez kell az is, hogy az ember azt csinálja, amit szeret, és jól érezze magát a munkahelyén.

– Hogyan fér bele ez a sokrétű munka napi nyolc órába?

– Papíron hivatali munkaidőben dolgozom, de ez azért nem egy nyolcórás munka, hiszen délután négy után is rendőr és bűnügyi osztályvezető marad az ember. Bármikor hívhatnak, tanácsot kérhetnek, és sok esetben gyorsan kell dönteni.

– Mit csinál szívesen a szabad idejében?

– A párommal együtt sportolunk, emellett amatőr szinten focizom. A kapitányságnak is van egy Várköz nevű csapata, amely a városi kispályás bajnokságban szerepel, s szép eredményeket érünk el, bár nem is ez a lényeg, hanem az, hogy közösségépítő, feszültséglevezető szerepe is van az együtt sportolásnak.

– Ha a jó tündér teljesítené három kívánságát, mi lenne az?

– Nem tudom, nem nagyon bízom a szerencsére a jövőmet. Amit szeretnék elérni, azért próbálok is tenni, mindent összevetve, elégedett vagyok az életemmel és még bizonnyal sok új, érdekes feladat áll előttem.