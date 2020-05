A Sió, a Nádor és a Völgységi-patak töltése is károsodott

Rézsűmegerősítést végeznek Kölesd mellett a Sió-töltésen, mintegy kétszáz méter hosszban. Terméskövekkel gátolják meg a jobb parton azt, hogy a víz tovább bontsa, még szakadozottabbá tegye a védművet. A több helyszínen zajló vízügyi projektet tavaly májusban kezdték, és előreláthatólag az idén ősszel fejezik be. Háttér-információval Beke Zsolt, a területileg illetékes vízügyi igazgatóság szekszárdi szakaszmérnökségének vezetője szolgált.

– A balatoni vízeresztések sok kárt okoztak a Sió gátjaiban Tolna megyében – mondta. – A helyreállítás javában zajlik több helyszínen, a Nádor-csatorna és a Völgységi-patak mentén is, mivel azok az érkező nagy mennyiségű víz miatt visszaduzzadtak, és ott is károk keletkeztek. Szükségessé vált a beavatkozás, a rézsűvédelem. Kölesdnél egy kisebb kanyart vesz a Sió, ez is hozzájárult a töltés romlásához. Magával ragadott a víz, amit csak tudott. A közelben van egy gátőrházunk; azt is védenünk kell. A helyreállítási munkák a tervezett ütemben haladnak.