A sok kicsi esetükben tényleg sokra megy

Sokan felejtenek el rendelkezni az adó civileknek adható egy százalékáról, de ugyanez igaz arra az egy százalékra is, amelyet az egyházaknak lehet felajánlani – mondta Fiáth Szilvia, a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány vezetője.

– Pedig például esetünkben ez a bevételünk nyolcvan százalékát jelenti – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy az adózók az egy százalékról rendelkezhetnek az ügyfélkapun keresztül, személyesen vagy le is tölthetik a nyomtatványt, amelyet aztán postai úton kell elküldeni a NAV-nak.

Fiáth Szilvia úgy tudja, a megyében alapítványuk a legnagyobb adó egy százalékot fogadó szervezet. Évente kétezer-ötszázan-háromezren segítik ilyen módon a működésüket. Az így befolyt összeget a szekszárdi kutyamenhely fenntartására fordítják. A legnagyobb az állatorvosi költség, kezdve az ivartalanításon át a szívférgesség kezeléséig, vagy a különféle műtétekig és az állatgyógyszerek megvásárlásáig.

Az Esőmanók Egyesület a Tolna megyei autistákért dolgozik, és nagy része van abban, hogy a megyében élők talán egy kicsit többet tudnak az autistákról, mint mások, hiszen a szervezet sok érzékenyítő programot jegyez. Vizdár-Lőczi Gizella vezetőségi tagtól megtudtuk, akárcsak mások, ők is az alapító okiratban megfogalmazott tevékenységükre fordítják az adó egy százalékot, így például képzéseket szerveznek pedagógusoknak, előadókat hívnak. Most egy irodát és kis fejlesztőt szeretnének kialakítani Szekszárdon. Ha megkapják az engedélyt az állami ingatlanrész használatára, kis átalakítást végeznek, és eszközöket kell beszerezniük. Ez utóbbihoz is jól jöhetnek az egy százalékok.

A Gyöngysor Alapítvány állandó önkéntese, Nagy Károly elmondta, ők mentálisan sérült, perifériára szorult, hátrányos helyzetű embereknek segítenek. A Magyar Élelmiszerbank év végi gyűjtésein az önkénteseikkel már évek óta részt vesznek, tavaly novemberben például 2680 kilogramm tartós élelmet gyűjtöttek össze, de van, hogy megoldják egy idős ember kíséretét az orvoshoz, és iskolát szintén támogattak már a maguk eszközeivel. A szervezet az egy százalékokból befolyt pénzt működésére fordítja.

Borítóképünk illusztráció