A suhogós melegítős tanú és a neonsárga cipős vőlegény

Nagyon extrém kéréssel egyetlen anyakönyvvezető sem szembesült tavaly megyénkben. Nyolcvan év feletti pár, susogós melegítős tanú, neonsárga cipős vőlegény azonban előfordult a „praxisukban”.

Tavaly kétszáznyolcvan házasságot kötöttek Szekszárdon. Ez nyolcvannal több, mint egy évvel korábban. A megyeszékhelyen manapság több a két tanús házasságkötés, mint az ötven–száz fős esküvő – számolt be Szilágyi Krisztina anyakönyvvezető. A nagyobb létszámú szertartások nyáron jellemzőek, ezeknek többnyire a Városháza díszterme ad otthont. A házasulandók szeretik, mert légkondicionált, szépen berendezett, könnyen megközelíthető. Ugyanakkor a párok kedvelik a külső helyszíneket is, elsősorban a nagyobb borászatokat.

Az esküvői divatról elmondta, nem minden menyasszony ragaszkodik már a klasszikus fehér ruhához, és a vőlegények öltözete sem korlátozódik a hagyományos öltönyre, de a viselet alapvetően ezekben az esetekben is alkalomhoz illő.

A hitel és a házasságkötés

Tamásiban a tavalyi évben negyvenhárom házasság köttetett: huszonegy a polgármesteri hivatal dísztermében, tizennyolc „irodai” és négy külső helyszínen.

Laczáné Molnár Erika anyakönyvvezető tájékoztatása szerint az irodai esküvő két tanú jelenlétében történik. Ilyenkor csak a hivatalos rész hangzik el, esetleg gyűrűcsere, az első hitvesi csók, de zene nincs. Ezt az esküvői formát sokan praktikus szempontok alapján választják: érkezik a gyermek, hitelt szeretnének felvenni, anyagilag jobban megéri a számukra. A rövid szertartásra a hölgyek általában csinosan, alkalomhoz illően öltözve érkeznek, de találkoztak már neonsárga sportcipős vőlegénnyel, ahogy suhogós melegítős, térdnadrágos tanúval is.

A tamási díszteremben zajló esküvőkön a párok a kötelező, hivatalos részen felül már szertartáselemeket – gyertyagyújtás, homoköntés, lakatolás – is kérnek. Ők hozhatják a zenét is. Ezek az esküvők sem feltétlenül nagy vendégszámúak, átlagosan tizenöt–harminc fősek, de volt már példa arra is, hogy egyetlen vendég jelenlétében kötötte össze életét a vőlegény és a menyasszony.

Az elhangzó köszöntők kapcsán Laczáné Molnár Erika elmesélte, az esküvőre bejelentkező jegyespárt kicsit mindig „kivallatja” a megismerkedésük körülményeiről, a közös múltjuk fontosabb állomásairól. Vannak, akik ezt külön kérik is. Gyermekes párok esetében pedig az a jellemző, hogy a szülők azt szeretnék, a gyermeket, vagy a pocaklakót is szője bele a beszédbe.

Szülőköszöntő szinte minden szertartáson van, ahol már nem csak az édesanyák, de az édesapák is kapnak az ifjú pártól ajándékot, és az esemény közös pezsgőzéssel végződik. Szülőköszöntő keretében, ahol van elhunyt szülő, gyakran kérnek róla egy egymondatos megemlékezést. Ehhez kapcsolódóan volt olyan eset is, hogy egy középkorú pár, akiknek sajnos egyikük szülője sem élt, az esküvői szertartáson az emlékükért gyertyát gyújtottak.

Nagyon furcsa, extrém kérés azonban náluk nem fordult még elő.

Nyolcvan évesen esküdtek

Laczáné Molnár Erika anyakönyvvezető azt is ismertette, kevés az igazi menyasszonyi ruhás esküvő, igaz, nem csak az először házasodók és fiatalok fogadnak örök hűséget egymásnak, szinte minden korosztályból kerül ki házasulandó.

– Tavaly megnőtt a vidékről érkezők aránya. Kis településen nincs akkora helyiség, ahol a lakodalom megtartható, továbbá Tamásiban – jelenleg még – nem kell fizetni a szertartásért. Kiskorúakat tavaly nem adott össze, volt viszont egy nyolcvan év feletti pár, akik több évtizedes együttélés után házasodtak össze. Számomra ez volt a legmeghatóbb szertartás – fűzte hozzá az anyakönyvvezető.

Elegáns ruhák, kosztümök

Gyönkön is volt bőven esküvő, mint megtudtuk, a tavalyi évben tizennyolc házasságot kötöttek, ebből ötöt hétvégén, tizenhármat hétköznap. Varsádon és Szakadáton egy-egy hétvégi házasságkötés történt. Különleges kérések nem voltak ezeken az esküvőkön. Minderről Balázsné Deák Erzsébet anyakönyvvezető tájékoztatta lapunkat. Kérdésünkre azt is ismertette, még nem fordult elő, hogy Gyönkön vagy az ahhoz tartozó hat településen elmaradt volna esküvő.

Az esküvői divatról elmondta, hogy a házasulandó fiatal hölgyek menyasszonyi ruhában vagy az alkalomhoz illő elegáns ruhában, az idősebbek kosztümben jelennek meg. A férfiak általában öltönyben házasodnak.