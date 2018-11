A sulin kívül is vigyáz a rendre

Az Év Polgárőr Pedagógusa elismerést vehette át nemrégiben Szilák Henriette, a tolnai Wosinsky általános iskola mesterpedagógusa. A tanítónő tíz éve oszlopos tagja a tolnai polgárőrségnek is.

Valóságos polgárőr dinasztia a tolnai Szilákéké. A családfő, dr. Szilák Mihály a tolnai polgárőr szervezet megalakulása, 2001 óta a szervezet elnöke. Tavaly ő kapta az Év polgárőre megyei kitüntetést. Idén lánya, Szilák Henriette – a tolnai Wosinsky iskola mesterpedagógusa, az Eötvös utcai iskola 2. b osztályának tanítónője – pedig az Év Polgárőr Pedagógusa elismerést vehette át Budapesten dr. Túrós Andrástól, az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől. Henriette húszéves lánya jelenleg is polgárőr, 22 éves fia pedig új munkahelyi elfoglaltsága miatt volt kénytelen megválni az általa több évig vállalt igen aktív szolgálattól.

Szilák Henrietta 2008-ban lett a tolnai szervezet tagja. Édesapja révén már korábban megismerte a tolnai csapatot, és nagyon tetszett neki a családias hangulat, a baráti összetartás szolgálaton kívül is. Nem kellett agitálni, hogy ő is belépjen a civil szervezetbe.

Havonta kétszer négyórás szolgálatot vállal, emellett szinte minden nagyobb városi rendezvényen, különösen az óvodai, iskolai programok biztosításán közreműködik. De ő szervezi a közlekedési ismeretekkel kapcsolatos oktatásokat, versenyeket is Tolnán. Azt mondja, mindezt nem nehéz egyeztetni a családdal, hiszen a gyerekei már nagyok, és – mint a fentebb írtakból is kiderül – szolgálat közben is gyakran együtt vannak. A pedagógusi munkája sem látja kárát annak, hogy nemcsak az iskolában, hanem az egész településen ügyel a rendre, a biztonságra. A szolgálati beosztás elkészítésénél mindig tekintettel vannak a munkahelyi elfoglaltságokra. Ráadásul pedagógusként a polgárőr utánpótlás toborzása során is könnyebben meg tudja szólítani a fiatalokat.

És mi jár érte?

A polgárőr tagság bővítésének legnagyobb problémája Henriette szerint az, hogy a legtöbb fiatal első kérdése: na és mi jár azért, ha polgárőr leszek? Nos, legfeljebb erkölcsi elismerés, de semmiféle anyagi előnyben nem részesülnek a polgárőrök a szabadidejükben, önkéntesen, éjszaka és ünnepnapokon is végzett, embert próbáló munkájukért.

Henriette szerint egyfajta belső késztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki polgárőrnek álljon. Számára elsősorban az adja ennek a vállalásnak a szépségét – az összetartó társaság mellett –, hogy jó érzést okoz neki, ha segíteni tud, ha pozitív visszajelzéseket kap például a szülőktől, egy-egy sikeres, rendben lezajlott iskolai rendezvény után.

Az Év Polgárőr Pedagógusa kitüntetés egyébként számára meglepetés volt. Abban viszont mindenképpen megerősítette, hogy ezek szerint mások is úgy látják: jó úton jár, jó dolog, amit csinál.