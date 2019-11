A szállón van hely, de a melegedő tele van

November 1-től téli üzemmódban fogadják és látják el a hajléktalanokat Szekszárdon. Ez azt jelenti, ha kell, akár a melegedőben is alhatnak a rászorulók. A megyében egyébként csak itt van arra lehetőség, hogy éjszakára is befogadják a fedél nélkülieket. Pakson és Dombóváron csak nappali melegedők vannak, ahol főtt ételt kapnak, tévét nézhetnek, fürödhetnek és moshatnak is a rászorulók.

Bár enyhe még az idő az évszakhoz képest, a szekszárdi hajléktalanszálló tele van. Ez azt jelenti, hogy éjszakára húsz férfit, a női részlegen pedig öt nőt tudnak elszállásolni. A nappali melegedő ötven fős. Ha nagyon hideg van, és van rá igény, akkor plusz 12 embernek alakítanak ki éjszakai szállást a nappali melegedőben – tájékoztatta lapunkat Szűcs László, a szekszárdi intézmény vezetője. Egyelőre nincsenek kapacitási problémáik. A fedél nélkül élők többsége – 60–70 százaléka – Tolna megyei, de mindig vannak, akik az ország különböző településeiről érkeznek ide, rendszerint átmenetileg. Egyre többen keresnek munkát és így próbálnak meg segíteni saját helyzetükön. Arra is van példa, hogy álláshoz jutnak, és albérletbe költöznek. Mivel ez jelentős költséggel jár, jellemzően többen bérelnek együtt lakást. Megoszlik a lakosság szimpátiája a hajléktalanokkal kapcsolatosan, mondta Szűcs László, a szekszárdi intézmény vezetője. Egy részük együttérző, de nagyon sokan ellenszenvvel tekintenek rájuk. Ez nem új jelenség, 18 éve dolgozik a szállón, azóta ezt tapasztalja. A hajléktalanok száma az elmúlt években jelentősen nem változott. A taj-számuk alapján történik a nyilvántartásuk, bár mindig akad olyan, akinek semmilyen irata nincs. Ebben az esetben segítenek neki beszerezni. Míg négy éve kétszáz körül volt a szállón megjelent hajléktalan, addig tavaly százötvenen vették igénybe a lehetőségeket. A „rutinos” hajléktalanok azonban általában nem kérnek az éjszakai elhelyezésből, még mínusz tíz fok alatt is inkább alszanak egy sátorban vagy összetákolt kajibában, minthogy a szállóra menjenek. Ettől függetlenül napközben közülük is sokan jelennek meg a melegedőben, ahol a népkonyhán meleg ebédet kapnak, tévézhetnek, fürödhetnek, moshatnak, kártyázhatnak. Körülbelül tizenöt ember lehet az, aki csak napközben veszi igénybe a segítséget, de nem alszik bent a szállón, mondta Szűcs László. Dombóváron három évvel ezelőtt még működött az éjjeli menedék, de mára reggel 8 és este 6 óra között fogadják csak a rászorulókat. A melegedőben népkonyha is üzemel munkanapokon, így meleg ebéd mindenkinek jár, hétvégeken viszont csak meleg tea és zsíros kenyér jut. Szűcs Ádám, az intézmény koordinátora, szociális munkás elmondta, náluk is ebédidőben van a csúcsforgalom. Aki bejön hozzájuk, az fürödni, mosni is tud, illetve az egészségügyi ellátások igénybevételében is tudnak neki segíteni. Pakson tíz körüli azok száma, akik rendszeresen felkeresik a helyi melegedőt, mondta Borbás László, a kistérségi szociális központ igazgatója. Október 15-től naponta húsz órát vannak nyitva, hogy minél tovább fedelet nyújtsanak a rászorulóknak. Pár évvel ezelőtt itt is volt éjjeli menedék, ami ebben a formában megszűnt. Ebédet ugyan nem biztosítanak, de a paksiak adományából naponta jut étel a rászorulóknak, zsíros kenyér és meleg tea pedig mindenkinek.