A százötven éves állami tanítóképzést ünnepelték

Több szekcióban, sok érdekes előadással tudományos konferencia zajlott tegnap A tanítóképzés öröksége és jelenléte a Dél-Dunántúlon címmel a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán. Az eseményt az állami magyar tanítóképzés százötven éves évfordulója tiszteletére rendezték.

Dr. Kurucz Rózsa főiskolai tanár, dékáni megbízott A százötven éves állami tanítóképzés töréspontjai és fejlődése a Dél-Dunántúlon címmel tartotta meg előadását. Szó esett Bezerédj István politikusról, a tanítóképzés reformeréről, az ország első falusi óvodájának alapítójáról, aki az 1843-as törvénytervezetével megalapozta az 1868-as népiskolai törvényt.

Előadásában kiemelte Eötvös József író, miniszter tevékenységét, akinek a nevéhez az 1868-as népoktatási törvény megalkotása kapcsolódik s aki a népoktatással párhuzamosan újjászervezte a tanítóképzést. Ügyelt arra, hogy a végeken is legyenek állami tanítóképzők Magyarország határterületein.

Dr. Kurucz Rózsa a továbbiakban a Somogy megyei csurgói, elsők között alapított állami tanítóképzőt helyezte előadása centrumába. A tantárgyakat az 1869-es állami tanterv alapján határozták meg. Természetrajztól és vegytantól kezdve a gazdaságtanon keresztül az alkotmánytanig szinte mindent tanultak a diákok. Az első 10 évben kiváló igazgató, Bárány Ignác irányította a csurgói tanítóképzőt. Mégis a küzdelmek intézetévé vált.

Tizenegy évig nem épült fel az új épület, állandó felszerelési gondokkal küszködtek. és elszigetelten működtek. Volt időszak, amikor a tanulók korhelykedése, tivornyázása, kártyázása ellen küzdött a tanári kar. Kiemelten kezelték a hetirendeket, házirendeket, fegyelmi szabályzatokat, és szigorúan ellenőrizték azok betartását. E probléma az internátus hiányára vezethető vissza. 1933-ban szüntették meg létszámbeli túlképzés miatt az intézetet.

Dr. Kurucz Rózsa egy szintézist közvetítő táblázatra utalva kitért arra, hogy Tolna megyében például az 1772/1773-as években a százhárom településen százöt népiskola volt, százhat tanítóval. A nagyobb megyékben, Baranyában, Somogyban, Zalában a népiskolák és a tanítók száma a település arányában kevesebb volt, mint Tolnában. A tanítók úgynevezett nevelőkertjének az első normaiskolák számítottak, ahol „együttes” tanítás zajlott, a tanulók együtt olvastak, kezdőbetűztek.

– A reformkor – Bezerédj időszaka – az egyik kutatási területe. Fejlődés, tervek, gyarapodás jellemezte, valamint a reformerek tudományosan művelt és bölcs törvényhozása, és korukat megelőző gondolkodásmódja – amely tele van újabb és újabb kihívásokkal – inspirálja kutatását, mondta Dr. Kurucz Rózsa.

Dr. Kurucz Rózsának több neveléstörténeti tudományos munkája is megjelent a korszakról. A nevéhez fűződnek például Az első magyar óvóképző, a Bezerédj Amália és Bezerédj István a gyermekekért, a Bezerédj István, a Reformkori magyar nemesek és a filantrópia című könyvei, és a német-magyar nyelvű művei, melyek nemzetiségi iskolatörténeti kutatásra fókuszálnak. Számos könyvet és tanulmányt is írt már pedagógia és pszichológia témakörben, ilyen például a Montessori-pedagógiáról szóló jogvédett könyve is.

Elmondta, hogy Magyarországon sok kutató foglalkozik tanítóképzés-történettel. A szakirodalmak többsége a tanítóképzés történetét eltérő részletességgel és időintervallumban tárgyalják, de szintetizáló munka viszonylag kevés születik, mert a kutatás időigényes munka. A pedagógiai művek, jegyzőkönyvek, évkönyvek, iskolatörténeti dokumentumok, újságcikkek, levelek, naplók, képeslapok, statisztikai adatok, a tanügyi szervek hivatalos iratai mind kiváló források a kutatáshoz.

Borítóképünkön: Dr. Kurucz Rózsa Prof. dr. Szécsi Gábor dékán társaságában a szekszárdi egyetemi kar keddi konferenciáján