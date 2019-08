 A Szedresi Sziget Egyesület egyedülálló tanösvényt alakított ki

A Sió ás a Sárvíz szabályozásakor alakult ki az Ős-Sárvíz. A területen rendkívül gazdag a növény- és állatvilág.

Még az 1800-as években terelték új mederbe a Sárvizet, a mocsaras, lápos területeket pedig lecsapolták, így jött létre a szedresi Ős-Sárvíz. A Szedresi Sziget Egyesület pedig tanösvényt alakított ki néhány évvel ezelőtt, amelynek koncepciója, megvalósítása nemzetközileg is egyedülálló. A tanösvényen haladók így megismerhetik a pákászok régi mesterségét, és olvashatnak a mai Szedres mellett lévő templomos településről, Mortisról, amelyről még a Tihanyi Alapítólevél is megemlékezik.

Mint azt Benke Bélától, a Sziget Egyesület elnökétől megtudtuk, a tanösvény az év minden napján látogatható. A szervezet olyan információs táblákat helyezett ki, melyek egyrészt a természeti értékekről, az őshonos-, de az inváziós növény- és állatfajokról is felvilágosítást adnak. A vizes élőhelyen pezseg az élet, találtak itt már csíkhalat, tavasszal pedig kiönt a környező rétekre a víz, és ott ívnak a csukák.

– Az Ős-Sárvíznek nincs csatlakozó vízutánpótlása, egyedül a talajvíz és a csapadék tölti újra. 2009-ben aggasztóan csökkent a vízszint, akkor ideiglenes gáttal igyekeztünk orvosolni a problémát – mondta az elnök. Azt is megtudtuk tőle, hogy hosszú távú megoldásban gondolkodnak, szeretnének pályázni a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal konzorciumban. – Folyamatosan monitorozzuk a területet, és tenni fogunk azért, hogy a területet és élővilágát megmentsük a következő generációknak. Szükség lesz mederkotrásra, bukógát és átereszek kialakítására. Szóba került az is, hogy a tavaszi olvadások idején például a kölesdi Sárvíz jelenthetne vízutánpótlást. Ma már korszerű megoldások léteznek, amelyek révén a környezetvédelem elve is érvényesülhet, és a környékbeli gazdák érdekei sem csorbulnak, hiszen ez is lényeges szempont – fogalmazott Benke Béla.

Szembetűnő madárvilág

A szedresi Ős-Sárvíz a Sió és a Sárvíz szabályozásának idején alakult ki, ma kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, a Natura 2000 program védelme alatt áll. A környező mocsárréteket rekettyefüzes és nádasfoltok tarkítják, nyárfaligetek övezik.

A legszembetűnőbb a madárvilág: barna rétihéja, foltos nádiposzáta, nádi sármány, cserregő és nádiposzáta fészkel itt. Madártani szempontból jelentős a sárszalonka fészkelése. A partszakadásokban néhol a jégmadár is megtelepszik.

A közeli löszpart színpompás madara a gyurgyalag. Az emlősök közül a fokozottan védett vidra csak szerencsével pillantható meg, rejtőzködő életmódja miatt. A vízpart növényzetében gyakori a törpeegér fészke.