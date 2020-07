A szekszárdi embereket nem lehet állandóan megtéveszteni

Megtartotta szokásos pénteki hétértékelőjét Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Ám a sajtótájékoztató fő témája nem nevezhető szokványosnak. Ács Rezső a város ingyenes hetilapja, a Szekszárdi Vasárnap legutóbbi számában megjelent interjúra reagált, amely Bomba Gáborral, az Éljen Szekszárd frakcióvezetőjével készült. Bejelentette, hogy helyreigazítási kérelmet küldött a lap szerkesztőségének.

– Mit tartalmaz ez a helyreigazítási kérelem?

– Az új főszerkesztő vezetése alatt napvilágot látott két lapszámban rengeteg valótlanság jelent meg, ami személy szerint engem is sért, de úgy gondolom a szekszárdi embereket is. Különösen igaz ez a Bomba Gáborral készült interjúra, amelynek kapcsán tizennyolc pontban szedtem össze a konkrétan cáfolható állításokat.

– Mi történik, ha a lap nem tesz eleget a helyreigazítási kérésnek?

– A nekik küldött levélben megírtam, hogy amennyiben nem tesznek eleget a kérelmemnek, akkor jogi útra terelem az ügyet, azaz sajtóper lesz.

– A sajtóetika alapelve, hogy kérdeztessék meg a másik fél is. Lesz a polgármesternek lehetősége egy hasonló nagy interjúban kifejteni az álláspontját a Szekszárdi Vasárnap hasábjain?

– Erre nem tudok válaszolni. Megkerestek, hogy készítenének velem interjút, válaszoltam, hogy állok elébe, de aztán nem történt semmi. Én folyamatosan vártam és várom az építő jellegű együttműködést.

– Ezek szerint egy komoly nyilatkozatháború van kialakulóban a két politikai oldal között?

– A sajtóhadjárat nem a két oldal között zajlik, hiszen az egyfős többség csak engem támad. Kicsit csodálkozom is azon, hogy mindig velem takaródznak, amikor a saját sikertelenségükről van szó. A legutolsó lapszámban közel húsz alkalommal írták le a Bomba Gáborral készített interjúban, hogy a polgármester így, vagy úgy, mintha egyszemélyben én akadályoznám a programjuk megvalósítását. Ez abszurd állítás. Aki egy kicsit is tájékozott a helyi ügyekben, az jól tudja, hogy a polgármester nem mindenható egy városban. Egyszerűen el kellene kezdeniük dolgozni a „kommunikációs kormányzás„ helyett. Az egyértelmű, hogy a Szekszárdi Vasárnap új szerkesztősége az egyfős többség politikai céljait szolgálja. Ebben semmi meglepő nincs, hiszen sajnos több évtizedes hagyománya van Magyarországon az önkormányzati lapok pártoskodásának. Mindig az erősebb oldal véleményét képviselték.

– Korábban Ön is „használta” a lapot hasonló célok, érdekek mentén?

– A Szekszárdi Vasárnap korábbi szerkesztősége soha nem hazudott. A lap korrekt módon, tényszerűen számolt be a város eseményeiről. Mint polgármester nyilván sokat szerepeltem, de azt gondolom, hogy ez természetes, hiszen valamilyen mértékig együtt jár ezzel a közéleti szereppel. Nyilván én adtam át beruházásokat, tartottam sajtótájékoztatókat, vettem részt polgármesterként mindenféle közéleti eseményen, és ezek persze megjelentek a lapban. De sohasem szóltam bele a „Fidesz-érában” a lap szerkesztésébe. Nem adtam cikkötleteket, nem írtam elő kötelező témákat. Hozzám még a lap sem jött meg kiadás előtt – ahogy erről több város esetében hallani lehetett – hogy adjam rá áldásomat. Ebből a szempontból lehet, hogy nem voltam elég profi. Szerintem a szekszárdi embereknek megvan a magukhoz való eszük, nem lehet őket állandóan üres propagandával és ígérgetésekkel megtéveszteni.

– Akkor tehát kijelenthető, hogy az ÉSZ-nek kimondottan Ön az ellensége, vagyis Önt szeretnék a közpénzből fenntartott városi hetilap segítségével lejáratni, bűnbakká kinevezni?

– Nos, a helyhatósági választások óta eltelt több mint fél év alatt számomra teljesen egyértelmű lett: Bomba Gábor nem tud mit kezdeni azzal, hogy a polgármester választáson elvérzett velem szemben. Azt persze én sem gondoltam akkor, hogy igazi boszorkányüldözés kezdődik a városban. Tényfeltárásról, átvilágításról, vélelmezett „sötét” ügyekről beszélnek, nyilatkoznak, csak éppen valódi munka nem zajlott közben, s nem zajlik most sem. Csak a folytonos kifogások. Valahogy az ÉSZ nem értette meg, hogy a hangzatos kommunikáció nem helyettesíti az igazi munkát. Ezt a lépcsőt még meg kell ugraniuk. Számomra úgy tűnik, a „mi majd megmutatjuk nektek” mentalitás uralkodik el az ÉSZ-en belül. Például az én lehetőségeimet adminisztratív eszközökkel is próbálják maximálisan szűkíteni, kirúgták az összes közvetlen kollégámat, és elüldözik a jó szakembereket a hivatalból.

– Bomba Gábor azt nyilatkozta az interjúban, hogy Szekszárdon összedolgozik az ÉSZ és a Fidesz frakció, vagy legalábbis jó a kapcsolatuk. Van ennek valami alapja?

– Erről őket kellene megkérdezni. Én csak pletykákat hallok a háttérben zajló egyeztetésekről. Nem vagyok a Fidesz frakció tagja, így a belső ügyeikről sem értesülök első kézből. Félreértés ne essék, tudom, hogy a város fejlődése érdekében kompromisszumokat kell kötnie a politikának. A civilizált világban ez úgy zajlik, hogy a szemben álló felek a közös nevezőt akkor is meg kell, hogy találják, ha a másik fél nem szívbéli jó barátjuk, mert a választók akaratának csak így lehet érvényt szerezni. Az elvtelen összeborulásnak azonban nem vagyok a híve.

– Legfőképpen azért támadják Önt, mert a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetet kihasználva átvette a városban a teljhatalmat. Most is helyesnek ítéli az akkori döntését?

– Abban a helyzetben nem szerettem volna a város sorsát a politikai acsarkodással elfoglalt egyfős többségre hagyni, mivel nem lehetett tudni, hogy mit hoz a holnap. Akkor is vállaltam és most is vállalom a veszélyhelyzetben hozott döntéseimért a felelősséget.

– Meghátrálás, esetleg lemondás nem fordult meg a fejében?

– Vannak állítólag ilyen híresztelések. De ha elfutnék azért, mert „ütnek”, akkor semmibe venném több mint tízezer szekszárdi szavazó szándékát, választását, hogy én legyek a város vezetője. Felelősséggel tartozom nekik az itt zajló eseményekért, még azon az áron is, hogy rágalmaznak, a sajtóban kiszerkesztenek. Aki politikusnak megy, az ne csak a jó pillanatokra készüljön, hanem a nehézségekre is. A szekszárdiaknak felelős gondolkodást, nyugalmat és kiszámíthatóságot ígértem. Ezen fogok dolgozni, ha kell, akkor ellenszélben is.