A szekszárdi kar frissen végzett hallgatóit köszöntötték

Száznegyvenkilenc hallgató vette át pénteken az oklevelét a PTE KPVK diplomaátadó ünnepségén Szekszárdon.

Elsőként prof. dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszöntötte a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon most végzett hallgatókat, akik a mai ünnepségen vehették át oklevelüket. – Meg kell tanulni alkalmazkodni a környezeti kihívásokhoz, és sokszor mi magunk vagyunk a legfőbb kockázati tényezők, éppen ezért képesnek kell lenni a változásra – mondta a rektor.

Ács Rezső polgármester arra emlékeztette a végzett hallgatókat, hogy tanulmányaik kezdetén Szekszárd polgáraivá fogadták őket, és ez életük végéig szól, és bízik benne, hogy sokan nemcsak tanulmányaik idejére választották várost, hanem a jövőjüket is itt képzelik el. – A diploma kulcs a boldoguláshoz – fogalmazott Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez abban az esetben működik jól, ha minden fél, a diák, a közösség, a szakma és a munkahely is ezt a célt szolgálja. Prof. dr. Szécsi Gábor dékán többek között arról beszélt, hogy az értelmiségi létnek két pillére van: az egyik a megalkuvást nem tűrő kritikai gondolkodás, a másik pedig a nyitottság. Népünk jelene és jövője múlik azon, hogy a most végzett fiatalok miként állják meg a helyüket értelmiségiként.

Az ünnepségen Renkecz Józsefet és feleségét, Renkecz Józsefnét is köszöntötték, akik több évtizeden át végzett, kimagasló pedagógiai munkájuk elismeréseként egykori uzdi tanítványaik kezdeményezésére Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak prof. dr. Kasler Miklóstól, az Emberi Erőforrások miniszterétől.