A szemetelésnek vet véget a kommandó

Szekszárdi Hulladék Kommandó néven új civil szervezet jöhet létre a megyeszékhelyen, amely egyaránt feladatának tartja az illegális hulladéklerakók felszámolását és a szemléletformálást. Az önkormányzat a rendőrséggel együtt a kezdeményezés mellé állt.

Baltavári István kezdeményezésére alakulna meg a Szekszárdi Hulladék Kommandó, tájékoztatott Gyurkovics János alpolgármester. Baltavári István eddig is szívügyének tartotta a város közterületeinek állapotát, értékeinek védelmét, feleségével együtt évekkel ezelőtt elkezdték a városban található keresztek, kiskápolnák feltérképezését és felújítását. Most a Zöldtárs Alapítvány égisze alatt az önkormányzat és a rendőrség támogatását élvezve az illegális szemetelőkkel vennék fel a harcot.

Gyurkovics János elmondta, a probléma nem új keletű, megoldása pedig széleskörű összefogást és szemléletváltást igényel. – Beleállunk ebbe a dologba, mert mindenképpen szeretnénk előrelépni az ügyben – fogalmazott az alpolgármester. A Zöldtárs, a város és a polgármesteri hivatal, a kormányhivatal, valamint a városi rendőrkapitányság szakemberei már több egyeztetésen túl vannak, ennek eredményeképpen pedig megalakulhat az új civil szervezet.

A tervek szerint az illegális hulladéklerakók, jelentős hulladékkal szennyezett területek pontos nyilvántartása és tervszerű felszámolásuk irányítása lenne az egyik legfontosabb feladata a szerveződésnek, valamint a szemetelők felderítése. Ebben azoknak a szekszárdiaknak is a segítségét is kérik, akik sétájuk, kerékpározásuk, futásuk közben jelentős szemetelést észlelnek. Gyurkovics János szerint a legegyszerűbb az az eset, amikor tetten érik az elkövetőt, ilyen esetekben legjobb a 112-es telefonszámot hívni. Már meglévő hulladékhalom esetében pedig segíthet annak átvizsgálása, csekkek, borítékok vezethetnek nyomra. Ha pedig nincs semmi használható, az elszállítást akkor is meg kell szervezni.

Szintén feladat lesz a szemléletformálás, ezért tagjaik iskolákban, táborokban a jóra fogékony gyerekeknek tartanának felvilágosító órákat, előadásokat. De a hulladékkezelési szabályzatokat is átvizsgálná a szervezet.