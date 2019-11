A szívvel készített föld alatti kupolák mesterei

A tágas pincék, föld alatti vendéglátó helyek némelyikében ma már kupolák is vannak. Ezt az építészeti elemet Heimann Ferenc hozta vissza a feledés homályából. Fia, Heimann Csaba folytatja, amit apja 1996-ban elkezdett.

A testvére, az ismert borász, Heimann Zoltán pincéjében építette az első föld alatti kupolát Heimann Ferenc, 1996-ban. Ma már a munkák zömét a fia, Heimann Csaba által irányított vállalkozás végzi, de a bonyolultabb kivitelezéseknél gyakran kikérik a tapasztalt szakember véleményét.

– Nem állítom, hogy rögtön tudtam, hogy ezt akarom csinálni – emlékszik a kezdetekre a fiatal építészmérnök –, pláne úgy, hogy apám a főnök, de tény, hogy 18 évesen, 2001-ben bekapcsolódtam a munkába. Mostanra 10-15 saját kivitelezésű, kupolás pince van mögöttem (a Dél-Dunántúlon, az Alföldön, a Balaton-felvidéken), készülök a Mátra-aljára, két kápolna is szerepel a referenciáim között, de még messze vagyok édesapám tudásától. Boltívek kialakítását viszonylag sokan vállalják, ám a kupola kétszáz éve eltűnt a hazai pinceépítészetből. Ezt, tudtommal apám hozta vissza a feledés homályából, a szakmai ismereteinek, a fantáziájának és a két kezének köszönhetően. Mert szerintem a jó építész nemcsak tervez; a téglát is megfogja. S ami még ennél is fontosabb: szívvel kell csinálni!

Saját környezetüket is egyedi módon alakítják ki Heimannék. Amikor a válság után megcsappantak a megrendelések, 2010-11-ben volt idejük, hogy a Decsi-hegyen lévő tanyájukat kipofozzák, létrehozva a Fehér Tehén Panziót.

– Nem vagyunk borászok – mondja Heimann Csaba –, ezért választottuk ezt a szőlőtermő vidéken meglehetősen szokatlan nevet. Édesanyám jól ért a marketinghez, az ő ötlete volt, és bejött. Sok régi anyagot, téglát, gerendát használtunk fel; dicséri, aki látja. Számomra ez a munka értelme; ez boldogít, nem a pénz. Alkottam valami elismerésre méltót, valami maradandót…