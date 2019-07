A szökőkút látványelem, veszélyes fürdeni benne

Bár a szökőkutakat többnyire hálózatról töltik fel vízzel, és rendszeresen fertőtlenítik, ezzel együtt sehol sem tudják garantálni, hogy utólagosan nem kerül beléjük kórokozó. Kánikulában a felfrissülésre érdemes inkább a közkutakat használni.

A megyeszékhelyen – a 2009-es közterület használatáról szóló rendelet szerint – a közösségi együttélés szabályait sérti meg az, aki a szökőkutakat nem rendeltetésszerűen használja. Vagyis ha a közterület-felügyelő azt látja, hogy valaki a csobogóban pancsol, azonnal felhívja a figyelmét arra, hogy ki kell jönnie onnan, mert ezzel szabálysértést követett el.

Kovács Szilveszter vízkár-elhárítási és vízgazdálkodási referens elmondta, a szökőkutakat hálózatról töltik fel, fertőtlenítik és algátlanítják ugyan, de ez nem jelenti, hogy olyan vízminőséget tudnak garantálni, mint például egy uszodában. Madarak, négylábúak fürdenek benne, belehullik a por, a falevél, de akár állati ürülék is kerülhet bele. A vízminőséget pedig senki sem ellenőrzi, hiszen erre vonatkozóan nincs is jogszabályi kötelezettség. Azt is hozzátette, olyan biztonsági eszközök, mint például korlát, csúszásgátlós lapok sem állnak rendelkezésre, mint egy fürdőben, ezért a szökőkútban mártózni balesetveszélyes is lehet. Felfrissülés céljából inkább a köztéri kutakat ajánlja. Ilyen van például a Garay és a Béla király téren is. Hozzátette, a párakapuk alatt elsétálva is enyhíthetők a hőség okozta kínok, inni azonban ezekből sem szabad.

Pakson is a közösségi együttélés szabályait sérti meg, aki nem rendeltetésszerűen használja a köztéri létesítményeket, köztük a szökőkutakat, és szintén bírsággal sújtható. Hanol János kommunikációs csoportvezető hangsúlyozta, erre pusztán amiatt, hogy valaki esetleg hűsölt benne, náluk sem volt példa, a közterület-felügyelők inkább figyelmeztetik őket a rájuk leselkedő veszélyre. A Csengey Dénes Kulturális Központ előtti szökőkutat a Mezőföldvíz Kft. üzemelteti. Ők is megerősítették, hogy a szökőkutakban lévő víz minőségét nem lehet oly mértékben biztosítani, hogy annak fogyasztása ne legyen ártalmas az ember vagy akár állat számára. Kutyákat sem célszerű tehát a kút vizével megitatni. Hozzátették, a szökőkút alapvetően látványelem, nem a fogyasztást célozza.