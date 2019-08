A szoptatás nem csak táplálás, de a kötődést is segíti a babának

Augusztus elseje az Anyatejes Táplálás Világnapja. Ebből az alkalomból előadásokkal, programokkal próbálják meg népszerűsíteni, hogy lehetőségeik szerint minél tovább szoptassák az anyák babáikat. Az anyatej számtalan módon védi az újszülöttet és az anyatejes táplálás az édesanyákra is jótékony hatással van.

Évente közel kétezer újszülött jön a világra a megyében, országosan pedig kilencvenezer körül. Számukra a legfontosabb életük első éveiben az anyatejes táplálás. Az Egészségügyi Világszervezet először 1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét az Anyatejes Táplálás Világnapjává, mellyel egy időben kezdetét veszi az anyatejes táplálás világhete is. A Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára. A Világnaphoz hazánk 1993-ban csatlakozott.

Vajdáné Kerekes Zsuzsanna, a Szekszárdi Védőnői Szolgálat védőnője elmondta, már a várandósság 24. és 28. hete között felkészítik a kismamákat a szoptatás fontosságára. Ahogy megszületik a csecsemő az otthoni körülmények között is segítik ebben a kismamát. A leendő édesanyák természetesnek veszik és úgy is tervezik, hogy kisbabájukat minél tovább szoptatják. Ebben segít az is, hogy ma már a szülés után, a kórházban azonnal mellre kerülnek a babák, ami először inkább lelkileg segíti a babát és a mamát is. A tapasztalat az, mondta a védőnő, hogy az esetek többségében a szoptatás menete természetesen alakul, de előfordulnak olyan esetek is, amikor begyullad az anyuka melle, vagy nem indul meg könnyen a teje. Természetesen minden esetben tudnak segíteni a védőnők.

– Az anyatejben rengeteg ásványi anyag, vitamin, létfontosságú ellenanyag és alkotóelem található, így ez a legideálisabb táplálék a kisbabák számára. A benne lévő összetevőknek köszönhetően minőségileg és mennyiségileg is biztosítja a gyermek idegrendszerének és fizikumának megfelelő fejlődést, amely a kisbabák első életévében a leggyorsabb. Az anyatej összetétele a csecsemő igényeihez alkalmazkodva folyamatosan változik, még a szoptatás során is: először hígabb, könnyebben szívható, majd sűrűbbé válik. Így biztosak lehetünk abban, hogy kisbabánk minden életszakaszban a számára szükséges táplálékot kapja – mondta Dr. Kerepesi Judit, a Budai Egészségközpont nőgyógyász szakorvosa.