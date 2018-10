A szórakozási lehetőségek korlátozottan változatosak

Öt fiatalt kérdeztünk meg, hogyan vélekednek a megye – legfőképp a megyeszékhely és vonzáskörzete – szórakozási lehetőségeiről. A válaszok alapján elmondható, hogy elsősorban a nyugalmas, beszélgetős estékre van igény, de néha becsúszhat egy-egy koncert vagy nagyobb mulatság is.

Egy 23 éves fiatal elmondta, hogy leggyakrabban vendéglátóipari egységekben szoktak páran összeülni, meginni néhány sört, megbeszélni az élet dolgait, kiereszteni a gőzt. Előfordul, ha minden adott – mondta –, hogy koncertre mennek, vagy focimeccsre. – Úgy vélem, nagy szerencsénk van itt Tolnában, hiszen mind a zenét, mind a sportot vagy esetleg más kulturális tevékenységeket kedvelők is találhatnak megfelelő kikapcsolódási lehetőségeket – mondta, majd hozzátette, hogy ő, mint zenét és sportot kedvelő ember, minden hétvégén talál magának programot.

Egy fiatal szekszárdi pár már egészen más véleményen van. Mike Barnabás, huszonkét éves asztalos elmondta, hogy mivel az ő zenei ízlésük kicsit különbözik a populáristól, kevés olyan hely és alkalom van, amikor jó kedvvel indulnak el barátnőjével. – Ritka az a koncert, ami kielégítené az igényeinket, ezért nem is nagyon járunk sehova. A kiülős, csendes kocsmákat szeretjük még, de ezekből is elég kevés van itt Szekszárdon, ugyanis az általunk ismert helyek mind megtelnek hétvégén a csúcsforgalomban, és akkor már nem olyan nyugis – mondta.

Egy tizenkilenc éves bátaszéki lány szerint nagy általánosságban rendben vannak a lehetőségek, neki külön öröm, hogy Bonyhádon havi rendszerességgel rendeznek táncházat, amelyre rendre el is megy. Annak is örül, hogy a folk-téma egy kicsit elterjedtebb lett az elmúlt években, több az esemény, amire ellátogathatnak az érdeklődők.

Egy 23 éves bátaszéki fiatal szerint megyénk kicsi, megyeszékhelyünk is, de az elmúlt években a helyi fesztiválok nívósabbak lettek, és gyakoribbak is, így nem panaszkodhatunk. Ő maga kisebb kávézókba jár hétvégente, jobban kedveli a beszélgetős estéket, de ha egy általa kedvelt zenekar koncertezik a környéken – Szekszárdon, Baján, Pécsett –, akkor arra szívesen elmegy. Ami szerinte hiányzik, az az, amit Szegeden és Pécsett is tapasztalt: a pezsgő egyetemi élet, koncertekkel, sokszínű programokkal.