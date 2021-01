A szünetben kisebb lehetett a veszély

Koronavírus-szűrést szervezett a kormányhivatal a pedagógusoknak a hétvégére. Ezt megelőzően két alkalommal az óvodákban, iskolákban volt erre lehetőségük az oktatási és nevelési intézmények dolgozóinak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A két helyen végzett tesztelésen a Bonyhádi Általános Iskola (BÁI) dolgozóinak körülbelül hetvenöt százaléka vett részt. Inkább csak azok nem, akik óraadóként tanítanak az intézményben, tudtuk meg Steiner Krisztián intézményvezetőtől. Arról is tájékoztatott, hogy a legutóbbi, a hétvégére a kormányhivatal által szervezett szűrésen valószínűleg jóval kevesebben jelentkeztek, hiszen ezt egyénileg kellett megtenni, ráadásul a fertőzésveszély is kisebb volt az elmúlt két hétben, hiszen szünet volt az iskolában, így a tanítók, tanárok jóval kevesebb emberrel érintkeztek, mint a szorgalmi időszakban. A BÁI-ban a tanulók közül kevesen betegedtek meg, egyszerre egy időben legfeljebb ha két tanuló volt érintett. A kollégák között valamivel többen fertőződtek meg, de a bonyhádi intézmény közössége így is szerencsésnek mondható. Legutóbb a két nyolcadik osztály került karanténba, de az fel sem merült, hogy például az egész alsó vagy felső tagozatot haza kellene küldeni.

Hasonló volt a helyzet az elmúlt időszakban a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergartenben. Egy kisgyerek tesztje lett pozitív eddig, de ennek elvégzése előtt sem járt már jó ideje óvodába, mivel a család karanténban volt. A dolgozók közül öten fertőződtek meg. Sebestyén Györgyi intézményvezető elmondta, volt egy két-három hetes időszak, amikor kicsit többen hiányoztak a járvány miatt, de egyszerre maximum egy-egy csoport maradt otthon kényszerűségből. Sebestyén Görgyi hangsúlyozta, a szülők nagyon együttműködőek, toleránsak, betartják a szabályokat, ami nagy segítség ebben a nehéz helyzetben. Az intézményvezető arról is beszélt, azt még nem tudja, hogy a hétvégi tesztelésre hány kollégája jelentkezett, azt azonban igen, hogy az elsőn az óvoda negyvennégy dolgozója közül csupán hárman nem, az azt követőn pedig csak öten nem éltek a lehetőséggel, ez pedig nagyon jó aránynak mondható. Az épületeket a dajkák folyamatosan fertőtlenítik, de most az iskolai szünet ideje alatt még alaposabb takarításra is volt mód.

Varsádon, a diósberényi Napraforgó óvoda tagintézményét jelentősen nem érintette a koronavírus-járvány, tudtuk meg Andrási Zoltánné polgármestertől. – Az óvodában két óvónéni és egy dadus dolgozik – tette hozzá.

Berta Sándorné óvodavezetőtől elmondta, hogy az elmúlt év utolsó felében két alkalommal érkeztek intézményükbe szűrést végezni. Mindhárman vállalták, az eredmények negatívak voltak. Az önkéntes szűrésre azonban nem regisztráltak. – Az elmúlt év végi időszakra több szülő jelezte, hogy nem hozzák be a gyermekeiket. Hétfőn tizennyolc ovissal kezdtük a hetet, egyébként huszonhárman vannak – mondta.

A Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában jelenleg nem tudnak koronavírus-megbetegedésről a diákok és a pedagógusok között. Kövér István intézményvezető–helyettes az önkéntes tesztekről ismertette, hogy nem vezetnek nyilvántartást arról, hogy a pedagógusaink közül hányan jelentkeztek a tesztekre. Még múlt év végén az intézmény lapunkat arról tájékoztatta, hogy a felső tagozatukon november végén egy hét­ig átálltak a digitális oktatásra. Az intézmény felsős tantestülete közt több igazolt fertőzött és tesztre váró kollégájuk volt, és a gyerekek közt is volt igazoltan pozitív fertőzött.

Téma volt közöttük az oltás Azt egyelőre még nem tudni, a hétvégi szűrésen hány Tolna megyei pedagógus vett részt. Azt azonban igen, hogy a korábbi alkalommal 244 helyszínen mintegy 4400 bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozó, tanár, nevelő önkéntes tesztelésére került sor. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a vezetők tudomása szerint kollégáik beadatják-e koronavírus elleni vakcinát. Egyikük elmondta, az ünnepek előtt ez téma volt közöttük, és nem egyformán vélekedtek a munkatársai. Azt tudta biztosra mondani, hogy ő jelentkezett az oltásra. Az oltás mindenki számára ingyenes, önkéntesen igénybe vehető. Fontos, hogy a védőoltásban való részesülés sorrendjét nem a regisztráció időpontja, hanem a veszélyeztetettség mértéke határozza meg. Regisztrációra a https://vakcinainfo.gov.hu oldalon van lehetőség.

Borítókép: A pedagógusok most és korábban is önként vállalták a szűrést