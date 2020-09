A szüreti mulatságon adták át a megújult óvodát Varsádon

Legalább kétszázan vettek részt a szüreti ünnepségen Varsádon múlt szombaton, a Művelődési Házban. Az esemény szervezését az idén a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Varsádi Ifjúsági Klub vállalta magára. Nekik köszönhetően ugyanis rendelkezésükre állt az ünnepség létrehozásához szükséges összeg.

Andrási Zoltánné polgármester lapunkat arról tájékoztatta, a koronavírus elleni védekezés, valamint a gépjárműadó bevételének elvonása miatt a rendezvények szervezésére elkülönített anyagi forrás nem állt rendelkezésre. Ám szerencsére a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az ifjúsági klub a segítségükre sietett.

– Szerettük volna a lakosságot egy jó hangulatú szüreti ünnepségre invitálni, amely szombat délután egy órakor végül kezdetét vette, sokunk örömére. Jó érzés volt látni a számos népviseletbe öltözött fellépőt, köztük a varsádi Remény, és a meghívott kistormási, gyönki, pincehelyi tánccsoportot, akik a helyi óvodásokkal, melléjük rendelt csikósokkal, fogatokkal, autókkal vonultak végig a településen. Három állomáson, a község két végén és központjában álltak meg táncolni. Az állomásokon a helyi lakosok pedig zsíros kenyérrel, süteménnyel, üdítőkkel várták őket, és köszönték meg nekik az előadást – mondta meghatottan a polgármester.

Mint ismert, a pandémia az országban mindenhol rányomta a bélyegét a közösségek programjaira, azonban Varsádon a település egyik meghatározó eseményét, a szüreti napot, mivel szabadtéri rendezvény, meg szerették volna tartani. Különösen annak fényében, hogy a járvány miatt június első hétvégéjén a Nemzetiségi Napot már elhalasztották. A szüreti ünnepséget azonban immár a tizenkilencedik alkalommal rendezhették meg, jövőre pedig jubilálnak.

– Az érdeklődők óvatosabbak voltak a vírushelyzet miatt, de gyerekeket, időseket, fiatalokat, mindenkit érdekelt a rendezvény. Körülbelül kétszázan látogattak el hozzánk. Sokan voltak kíváncsiak a délután három órakor kezdődő ünnepélyes átadóra és műsorra, annak alkalmából, hogy megújult az óvodánk épülete és udvara – tette hozzá Andrási Zoltánné polgármester, aki köszöntőt is mondott az eseményen. Azután Orbán Attila, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke vágta át a szalagot.

A Magyar Falu Program sikeres pályázatának köszönhetően valósult meg az óvodaépület tetőszerkezetének és villamoshálózatának felújítása, valamint az udvaron öt szabadtéri játék cseréje, mintegy harmincötmillió forintból. A program nyertes pályázatai még a következőek: szolgálati lakás kialakítása óvónőknek harmincmillió forintból, a könyvtár felújítása tizenhatmillió forintból, orvosi eszközök beszerzése másfél millió forintból, a települést karbantartó eszközök megvásárlása mintegy két és fél millió forintból, valamint útfelújításra huszonhétmillió forint támogatást nyertek. TOP-os nyertes pályázatoknak köszönhetően csapadékvízelvezető-árok rekonstrukciója háromszázmillió forintból, a községháza épületenergetikai felújítása harminckilencmillió forintból valósul meg.

A Művelődési Ház őszi díszbe öltöztetett udvarán az óvoda ünnepélyes átadóján szebbnél szebb népviseletbe öltözött néptáncosok adtak műsort a jelenlévőknek. Erre az alkalomra készült el a varsádi Remény tánccsoport hat táncosának, pályázati támogatásból megvalósult, eredeti helyi sváb népviseletről mintázott, Trautmann Konrádné által varrott öltözete. A varsádi táncosok mellett felléptek még pincehelyi, kistormási, gyönki tánccsoportok, valamint Kosnás Árpád és Kosnás Csaba néptáncosok, a műsor során Radics Ferenc harmonikázott és énekelt. A napot az esti szabadtéri bál zárta, ahol kilenc órától a Tibsa Band szórakoztatta a jelenlévőket.

A mulatságnak még előző nap pénteken volt egy nulladik napja, egy táncház, amelyen legalább nyolcvanan vettek részt: a Csurgó zenekar és Kosnás Árpád vezetésével a művelődési ház udvarán felállított sátorban este hét órától kicsik és nagyok együtt tanulhatták a tánclépéseket.

Az önkormányzat elégedett volt a szervezéssel, a kivitelezéssel, melynek fő koordinátora Sőre-Lovász Gabriella közművelődési munkatárs és a helyi tánccsoport vezetője volt, és már kaptak is pozitív visszajelzéseket a rendezvényről. A varsádi tánc­csoportok közösségépítő szerepet is betöltenek a településen, a gyermek- és az ifjúsági korosztályt fogják össze, amely a község ifjúság megtartó erejét is szolgálja.

– Rendezvények tekintetében vannak még terveink – mondta lapunknak Andrási Zoltánné polgármester, hangsúlyozva, hogy ezzel együtt a napi helyzetet is figyelemmel kísérik a pandémia vonatkozásában. Szerencsére a tapasztalatuk az, hogy a lakosság nyugodtan, fegyelmezetten kezeli a vírushelyzetet. A legfontosabb szabályokat mindenki betartja, az egyetlen boltjukban a maszk használata kötelező, a buszokra is maszkokban szállnak fel a lakosok, figyelnek a kötelező védőtávolságra, egyszóval mindenki alkalmazkodik a helyzethez.

– Az idősek napi rendezvényt szeretnénk megtartani október végén, ha az akkori vírushelyzet ezt nem írja felül. A Márton-napot is tervezzük, ezen többnyire fiatalok és gyerekek szoktak részt venni lámpás felvonulással. Valamint bízunk benne, hogy a Mindenki karácsonya ünnepségünkkel zárhatjuk az idei évet – tette hozzá a polgármester.