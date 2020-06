A talpra állásra még hónapokat kell várni

A koronavírus miatt bevezetett korlátozások lépcsőzetes feloldásával párhuzamosan újranyitottak az autókereskedések, és a vásárlók érdeklődése is fokozatosan visszatér a használtautó-piacon.

Noha mára az autókereskedések 99 százaléka ismét teljes nyitvatartási időben üzemel, és az érdeklődők is aktivizálták magukat, a hazai autópiac csak fokozatosan épül majd újra, számol be a JóAutók.hu portál.

Mint ismeretes, áprilisban, a koronavírus miatti korlátozások által érintett első teljes hónapban mindössze 6251 új személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami ötven százalékos visszaesést jelent a tavaly áprilisi 12 421 értékesített autóhoz képest. Ugyanebben a hónapban 7589 import személyautó került hazai forgalomba, ami a tavaly áprilisi értéknek mindössze 57 százaléka. A használt autók belföldi adásvétele során 37 430 átírást rögzítettek, ami negyvenhárom százalékos csökkenést jelent.

A Suzuki Barta cégcsoport egyik alapítója, Barta József úgy látja: tény, hogy a piac már megmozdult, de csak lassan indul újra a rendszer. Még rengetegen dolgoznak home office-ban, sokaknak most is csak ötven százalékos bére van. Eladásaik egyelőre alacsonyak. Az újautó-eladás a márciusi forgalomnak körülbelül harminc százaléka lehet.

Ami nehezíti a helyzetet, hogy az egész Európai Unió bajba került, mindenhol leállt az autóértékesítés. Barta József azt gondolja, mire a gazdaság visszatér abba az állapotába, amelyben volt, hónapok vagy akár évek is eltelhetnek. Általában jellemző, hogy külföldre adnak el fiatal használt személygépkocsikat, ám ez most alig-alig megy, mert ezen a téren is nagyok a felhalmozódott készletek.

– Olvastam, hogy Németországban ötmilliárd eurót szánnának az autópiac felpezs­dítésére. Magyarországon is reménykedünk valamilyen mértékű állami támogatásban vagy áfakedvezményben. Bár nálunk az autó még mindig luxuscikknek számít – vélekedik Barta József.