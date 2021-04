A tanárok sokat segítenek, a diákok mégis stresszesek

Az már biztos, hogy a megfelelő egészségügyi óvintézkedések mellett megtarthatók a tavaszi érettségi vizsgák, mégis vannak olyan diákok, akik aggódnak amiatt, hogy az egyéni és csoportos konzultációk nem lesznek elegendők a sikeres felsőoktatási felvételikhez.

Az érettségi előtt álló fiatalok egy része örül annak, hogy idén is csak írásbeli vizsgák lesznek, ugyanis sokan úgy érzik, a délutáni fakultációk és az egyéni felkészülés nem elég annak a tudásnak a megszerzéséhez, amit minden nap megkapnának a jelenléti oktatásban. Olvasók osztották meg véleményüket a témával kapcsolatban.

– Végzősként egyébként is sokkal stresszesebbek vagyunk, és az is számít, hogy nekünk már tavaly is digitális tanóráink voltak. Akkor még azt hittük, hogy nem fog sokáig tartani, idén már minden visszaáll a rendes kerékvágásba és megtanulunk majd mindent, ami akkor kimaradt. Mostanra már megértettük, hogy az online oktatást is komolyan kell venni, hiszen ezen múlik az érettségi eredményünk, és nincs más választásunk. Nekünk nem csak a társasági életünk miatt kell aggódnunk, hanem amiatt is, hogy hogyan sikerülni bejutni az általunk kiválasztott egyetemre. A tanárok mindenben segítenek, hamar átálltak az online tanításra ők is, azon dolgoznak, hogy megkapjunk mindent, mintha ott lennénk az iskolában. Heti egy napon szoktunk találkozni a többiekkel a suliban, ahol az érettségi tantárgyakat átvesszük közösen, de ez sokkal kevesebb, mintha minden nap személyesen foglalkoznánk vele. Persze, igyekszünk a tanároktól függetlenül is szervezni közös tanulásokat, de az igazi hétköznapi rendszert nem tudja visszaadni. Abba most nem is gondolok bele, hogy kimarad a ballagás, a szerenád, a bankett vagy a szóbeli érettségi, elég azon aggódnom, hogy sikerüljön az írásbeli és a gyakorlati érettségi – nyilatkozta Máté, egy szekszárdi gimnazista.

Az órák is rövidebbek lettek

– A lányom is idén érettségizik, a jegyein azt látom, hogy tanul, de szerintem nem megy úgy neki, ahogy kellene. Valamennyivel a tanárai is engedékenyebbek, ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy sokat segítenek. Közgazdasági egyetemre szeretne járni, ahhoz viszont nagyon jó eredmények kellenek. A járvány előtt heti harmincöt órájuk volt, az online oktatással heti alig húsz. Azért látszik a különbség. Ezek közül nem mindegyiket tartják meg videóhíváson keresztül, van, amiből csak leadják az anyagot, hogy tanulják meg. Az óráik is rövidebbek, s több idő elmegy az elején azzal, hogy kötetlenül beszélgetnek a tanárral, mert nincs meg az, mint az iskolában, hogy szünetben, óra előtt vagy után odamennek a gondjaikkal tanácsot kérni. Úgy vettem észre, hogy inkább kvízek, feleletválasztós számonkérések vannak. Ennek ellenére nagyon ügyesek – osztotta meg véleményét egy édesanya.