A tanévben tanultakat mutatták be a zárógálán

Gálával zárták a tanévet az Energetikai Szakközépiskola DSE és a Paksi Twirling és Botforgató KSE tagjai. Kalmár Lívia, utóbbi egyesület elnöke elmondta, hogy minden korcsoport színpadra lépett, és bemutatta a tanév során tanultakat. Botos, pompomos és gimnasztikus koreográfiák egyaránt szerepeltek a műsorban. A gyerekeket Metzker Bettina és Falusi Lívia készítette fel.

A gálán díjakat is átadtak. A Magyar Twirling Szövetség országos versenyein elért eredmények alapján minden szinten és korosztályban abszolút győzteseket hirdettek. Ez a következőképpen alakult: előkészítő gyermek: Gáspár Zsófia; alap gyermek: Weisz Kinga és Cseke Borbála; alap serdülő: Árki Flóra; C serdülő: Braun Boglárka; C ifjúsági: Bonya Flóra; B serdülő: Kleithál Kitti; előkészítő gyermek csoport: Ficánka csoport (Baumann Emma, Felgyői Flóra, Gáspár Zsófia, Hegedűs Tímea, Kerekes Boglárka, Kocsmár Regina Sára, Kollár Csenge, Kolonics Alexa, Leimszider Emma Szófa, Pataki Panna, Pónya Panna, Ulbert Nóra); alap gyermek csapat: Csillag csapat: Árki Flóra, Cseke Borbála, Csötönyi Nóra, Kovács Emese, Tibai Hanna, Wallner Petra, Weisz Kinga)