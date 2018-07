A társasági adókedvezményt vették igénybe a felújításukhoz

2009-ben adták át a három műfüves pályát a megyeszékhelyen. A burkolatnak – melyen a homokréteg tetején egy másik, granulátumból álló réteget helyeznek el – használattól függően tíz év körül van az élettartama.

A két, kis méretű futsalpálya rendbe tétele már tavaly is időszerű lett volna, most a társasági adókedvezményt igénybe véve megtörtént a felújításuk – mondta Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője. A beruházáshoz az önerőt a sportközponton keresztül az önkormányzat biztosította. Az állagmegóvás miatt ajánlott kötelező karbantartást minden évben elvégezték, de az intenzív igénybevétel miatt erősen elhasználódott a felületük – tette hozzá az ügyvezető.

A nagypálya nincs annyira rossz állapotban – a sarkoknál jobban kopott –, de 2019 tavaszán tervben van a helyreállítása. A két kispályát augusztus elején hivatalosan is átadják, így újra beindulhat a nagyüzem. A városi kispályás labdarúgó-bajnokság elmaradt tavaszi fordulóit is bepótolják, majd ezt követően indulhat a 2018/2019-es évad őszi szezonja is.