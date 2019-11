A tehetségek sokat tesznek szűkebb közösségükért, egyúttal Szekszárd arcai is

Sokat tettek kisebb közösségükért és Szekszárdért azok a gyerekek és felkészítőik, akiket jutalmazott a város a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás díjkiosztóján. A pénteken elismert általános és középiskolás diákok jeleskednek a tanulásban, sportban, illetve a művészetek területén.

Közel kétszáz tanuló, pedagógus, edző érdemelte ki az idei Mecénás Tehetséggondozó Támogatást. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere elmondta, általában a humán bizottság hozza meg a döntést arról, kik kapják a jutalmat, ám a közgyűlés és bizottságai egyelőre nem alakultak meg, így ő képviseli az önkormányzatot. A városvezető köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a tanulás, a sport és a művészetek területén kiemelkedően teljesítők sokat tesznek szűkebb közösségükért, és egyúttal Szekszárd arcai, a várost is képviselik. Arról is beszélt, hogy milyen öröm látni, amikor a gyerekek egymás sikereinek örülnek. Ács Rezső azt is elmondta, kellenek a segítők, a felkészítők és a családtagok, akik segítik tanítványuk, gyermekük tehetségének kiteljesedését, továbblendítik őt a mélyponton.

A Babits Mihály Kulturális Központban tartott eseményt a díjazottak színesítették verssel, zenés és táncos produkciókkal.

Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

Frei Márton, Halasi Lőrinc, felkészítőjük: Csizmazia Ferencné. Görföl Domonkos, Ízer Botond, Durgonics Tamás, Klem Janka, Haász Márton, Deli Bence, felkészítőjük: Bíró Katalin Csilla. Savanya Mihály, felkészítője : Tápai-Kovács Anna. Csizmadia Nikolett, Palásthy Nándor, felkészítőjük: Józsa János. Kosztolányi Enikő, felkészítője: Katóné Kaposvári Erika. Dombi Regő András, felkészítője: Rácz Petra. Pető Léna, Pető Levente, felkészítőjük: Szepesi Dávid. Az intézmény IV. korcsoportos labdarúgó csapata, felkészítőjük: Horváth Péter. Jaguárok csapat: Körösztös Adrienn, Kovács Fruzsina, Léhmann Kinga, Hochsteiger Kata. Never Give Up csapat: Takács Réka, Serfel Liliána, Csizmár Hanna, Csocsó Szonja, Horváth Noémi. Párducok csapat: Körösztös Zsófia, Busi Panna, Kelemen Lilien, Vargai Vanessza, felkészítőjük:Halmai Krisztina. Garay Szöcske csapat: Körösztös Adrienn, Körösztös Zsófia, Horváth Alexa, felkészítőjük: Katóné Kaposvári Erika.

Babits Mihály Általános Iskola

Pallós Levente, felkészítője: Sáfrányné Fehér Csilla. Biczó Barnabás, felkészítője: Freyné Felkert Katalin. Bánki Lilien, Lovasi Norbert, felkészítőjük: Rácz Petra. Sain Kata, felkészítője: Ráczné Kovács Erika. Kaszó Ilka Hanna, felkészítője: dr. Kaszó Gyula. Sárosdi Ákos, felkészítője: Szepesi József

Baka István Általános Iskola

Görcsös Ákos Attila, Radó Bertalan István, Varga Panna, felkészítőjük: Csizmazia Ferencné. Zaják Zorka, felkészítője: Dobrovolni-Gazdag Márta. Rábenstein Réka, felkészítője: Szoboszlai Edit. Kizakisz Georgiosz Nikolaosz, felkészítője: Kizakisz Georgiosz. Steig Benjamin, felkészítője: Steig Gábor. Döbrösy Álmos, felkészítője: Szepesi József, Szepesi Dávid. Badacsony Edina, felkészítők: Radva Dóra, Varga-Lehőcz Szilvia. Felkl Dominik, felkészítők: Szőke Gergő, Enyedi Attila István. Vöröskereszt csapat: Földesi Bálint, Tubák Beáta, Tóth Eszter, Sziklai Gréta, Pfaff Violetta, felkészítő: Szoboszlai Edit. Az intézmény Gyermek Kórusa, felkészítőjük: Stix Mária.

Dienes Valéria Általános Iskola

Simon Gábor, Koch Benjamin, felkészítőjük: Vargáné Rónai Éva. Főglein Liza Kató, felkészítők: Csizmazia Ferencné, Scherer Tamás. Németh Janka, Wigand Barnabás Zsolt, Palásthy Nándor, Heidt Regina, Lencz Vanda, Vesztergombi Réka Edit, Ivanics Edina, felkészítőjük: Prischetzkyné Márkus Emőke. Lambert Barna, Ganczer Ádám Tamás, felkészítőjük: Reinics Gábor. Doszpod Sarolta, felkészítője: Klézli Mária. Hild Zsanett Krisztina, felkészítője: Paszler József Attila. Hilbert József, felkészítője: Szepesi József. Kovács Dominik Tamás, felkészítője: Rácz Petra. Bán Benedek, Bán Botond, felkészítőjük: Schneider Gábor. Miklós Kevin, Garabás Gergely Máté, Atkáry Lajos, Péceli Tamás, felkészítőjük: Scherer Tamás.

Pécsi Tudomány Egyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvóda

Lábas Flóra, felkészítői: Molnár Szilvia, Kovács Gyöngyi. Csupor Dániel, felkészítője: Kovács Gyöngyi. Berlinger Zsuzsa, felkészítője: Szepesi Dávid. Aranyi Marcell, Szabó Jázmin, felkészítőjük: Rácz Petra. Endeli Réka, Sági Dóra, felkészítőjük: Valkainé Daczó Eszter. Lány 8 fős Kosárlabdacsapat, felkészítőjük: Gaál László. Táncművészeti tagozat, 2. évfolyam 12 fős csapata, felkészítők: Valkainé Daczó Eszter, Táborfi-Rónia Nóra. 3-4. évfolyam 14 fős csapata, felkészítőjük: Valkainé Daczó Eszter. 5. évfolyam 7 fős csapata, felkészítők: Valkainé Daczó Eszter és Valkai Csaba Csanád. 6. évfolyam 7 fős csapata, felkészítőik: Valkainé Daczó Eszter,Valkai Csaba Csanád, Böröcz Debóra, Horváth Eszter. 8. évfolyam 6 fős csapata, Felkészítőjük: Valkainé Daczó Eszter. 8-9. évfolyam 10 fős csapata, felkészítők: Valkainé Daczó Eszter, Valkai Csaba Csanád. 10. évfolyam 6 fős csapata, felkészítőjük: Táborfi-Rónai Nóra.

Szekszárdi Garay János Gimnázium

Juhász Gergely, Verebi Máté, felkészítőjük: dr. Gesztesi Enikő. Angyal Réka, felkészítői: dr. Gesztesi Enikő, Tóth Lászlóné. Hajdú Bálint, Rács Zsóka, felkészítőjük: Straubingerné Kemler Anikó. Kovács Kristóf, Varga Zsófia, felkészítőjük: Elblinger Ferencné. Tóth Róbert, felkészítője: Nagy László. Szabolcsi Petra, felkészítők: Dr. Bechtel Helmut Herman, Kiss Hedvig. Molnár Eszter, felkészítők: Kiss Hedvig, Tóth Lászlóné. Sándor Zsigmond, felkészítők: Báló Marianna, Németh Judit. Loboda Izabella, Szirányi Péter György, Korsós Gergő, felkészítő: Báló Marianna. Dombi Luca, felkészítője: Rácz Petra. GJG Aerobik Csapat: Egri Lili, Falus Hanga Bianka, László Lilla, Lotz Gabriella, Szegner Zita, felkészítőjük: Huszár Kriszta. Babos Réka, Both Panna Luca, Orbán Lili, felkészítőjük: Dr. Mándi Zoltánné. Kocsis Dorka, Liszkai Rebeka, Tumpek Fanni, Horváth György, Macsek Zsombor, Máté Balázs, felkészítőjük: Kocsis László. Schneider Sebestyén, Schneider Zsófia Inez, felkészítő: Schneider Gábor. Garay János Gimnázium lány kosárlabda csapata, felkészítő: Csirzó Zoltán.

I. Béla Gimnázium Kollégium és Általános Iskola

Csizmazia Dóra, felkészítő: Csizmazia Ferencné. Csákvári Dávid, Felkészítője: Farkas Szabolcs. Herceg Olivér, Bíró Simon, Drinóczi Milán, Takács Balázs, Benke Zsóka, Katona Anna Tamara, Hrobár Zsuzsanna, felkészítőjük: Barocsai Zoltán. Berta Attila, felkészítőjük: Rácz Petra. Szemerei Levente, felkészítője: Szőke Gergő.

AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Bander Eszter, felkészítője: Assenbrenner Edit. Németh Attila, Kuti Gergő, Pappert Péter, Végh Csaba, Sárközi Ádám, felkészítőjük: Szommer Attila.

Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolája

Bóvári Dorina, Blézer Barbara, Rákos Krisztina, felkészítőjük: Balogh Attila. Lazas Anilla, felkészítők: Jankovics Ferencné, Dr. Molnár Eszter. Horváth Kitti, felkészítője: Simon Ivett.

Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskola

Dobai Katalin, Kovács Mercédesz, Pálinkás Evelin, Hepe Laura, Virág Vivien, Wolf Dorina, felkészítőjük: Pálinkásné Szalai Andrea. Trunk Zita Zsófia, felkészítője: Szepesi Dávid. Bojás Eszter, Mészáros Roland, felkészítőjük: Ágoston Mária.