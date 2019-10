A település legsötétebb időszakainak részleteivel szembesültek

Pári település szépkorú, nyolcvan év feletti lakosságát köszöntötték a múlt pénteken, a helyi művelődési házban, majd átadták számukra az idei meglepetést, egy könyvet. Az írás a múltjukról, jelenükről szól, és olyan fájdalmas történésekről is emlékezik, mint a málenkij robot, a kitelepítés és a padlássöprés.

A településen már hagyomány, hogy szeptember végén, a háromnapos Minimum fesztivál részeként pénteken a szépkorú, nyolcvan év feletti lakosokat köszöntik, másnap délután szüreti felvonulást tartanak, míg vasárnap délelőtt az előző évben született pári kispolgárokat ünneplik, és a nap folyamán sportrendezvényekre is sor kerül.

Az idén, a szépkorúak köszöntésén, az ebéd előtt és után is kulturális műsorral, magyar és német nyelvű versekkel, dalokkal kedveskedtek a vendégeknek. Az idősek közül ma is sokan használják a németet, lévén, hogy Pári sváb település, ahol őrzik a hagyományokat. Az ünnepi ételek között volt raguleves, sültekből készített vegyes tál, és többfajta sütemény is.

A szépkorúak idei meglepetését Grósz István: Az én Párim című könyvet Örményi János írta a település egyik legidősebb férfi tagjával, Grósz Istvánnal folytatott beszélgetéseiből.

Az író szerint egy települést megismerni nem igazán a dokumentumokból lehet legjobban, hanem a személyes beszélgetésekből, amiket az érzelmek is átitatnak.

– Pista bácsival négy alkalommal több mint tíz órát beszélgettem a Pári történésekről, a németek kitelepítéséről, a felvidékiek, a komáromszentpéteriek áttelepítéséről, a malenkij robotra elhurcoltakról, az 1944-es SS-kényszerbesorozásokról, a volksbundról, a padlássöprések időszakáról, amikor a termelőktől elkobozták a terméseiket, kisajátították a háziállataikat. Szó esett még a helyi szokásokról, ünnepekről, a jelesebb családi eseményekről. A beszélgetések vagy a pincénél vagy az autóban a falut járva zajlottak, hol irányítottan, hol spontán jöttek a témák. A könyv megírására, illetve a nyomdai munkálatok figyelemmel kísérésére Pári Község Önkormányzata kért fel – mondta Örményi János.

A könyvből százötven példány készült, amit először a szépkorúak vehették a kezükbe az ünnepi eseményen, és el is kezdték azonnal forgatni. Volt, aki a saját gyerekkori képét, volt, aki szüleit találta meg a könyvben, és többen elérzékenyültek a már elhunyt hozzátartozók, ismerősök láttán. A szépkorúaknak az ünnepség után van idejük alaposabban megnézni, átbeszélni a leírtakat, ami a gyerekkorukhoz, élményeikhez kapcsolódik.