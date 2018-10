Mindenszentek és halottak napja alkalmából egyre többen látogatják meg a temetőket, hogy ott virággal, koszorúval, mécses gyújtásával emlékezzenek elhunyt szeretteikre. A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére azzal is, hogy a temetőkben és a környéken fokozott lesz a rendőri jelenlét, bevonva a polgárőrséget is. A tömegközlekedési eszközökön várható zsúfoltság miatt jobban kell vigyázni például a pénzre, bankkártyára, igazolványokra. Ezeket célszerű a belső zsebekbe tenni. Az idős rokont, szomszédot kísérjék el a sírkertbe, így könnyebb ügyelni egymás biztonságára és értékeire.

Aki kerékpárral, vagy gépjárművel érkezik, lehetőség szerint a kijelölt, őrzött és kivilágított parkolót vegye igénybe, járművét gondosan zárja be, és győződjön meg arról, hogy nem hagyott az utastérben látható helyen értéket. A temetőben a táskáját és egyéb értékeit egyetlen pillanatra se hagyja őrizetlenül. A megnövekedő járműforgalom fokozott figyelmet és türelmet igényel az autósoktól, beleértve, hogy a nagyobb gyalogos forgalom miatt fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, tanácsolja a rendőrség.