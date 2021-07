A templom orgonáját is kipróbálhatták

Hittantábort tartottak a dunaszentgyörgyi óvodásoknak az elmúlt héten, ahol többek között történeteket, jeleneteket adtak elő, s a református templomot is megismerhették.

A Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség napközis hittan táborán június 28-a és július 2-a között vehettek részt az óvodás gyerekek. A tábort most kizárólag az óvodásoknak tartották meg, az iskolások pedig a következő napokban vehetnek részt ezen.

A programok öt napon keresztül reggel 8 órától déli 12 óráig tartottak. Minden reggelt egy kellemes napindító tornával kezdtek. A szervezőknek volt segítségük, hiszen az általános iskolás és középiskolás fiatal lányok is segédkeztek, kéznél voltak, ha probléma adódott. A tornaórák után beszélgetésre invitálták a kicsiket az újonnan épült gyülekezeti ház nagytermébe, ahol a gyerekek kedvükre játszhattak is. Az óvodásoknak a templomot is megmutatták, körbevezették őket, s még az orgonát is kipróbálhatták.

Az egész tábori hétnek volt egy fő aranymondása, mely János Evangéliumából a harmadik fejezet tizenhatodik verse. Eszerint úgy teremtette Isten a világot, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Minden nap felidéztek egy külön részletet, sort a gyerekeknek az aranymondásból, nem egyszerre kellett megtanulniuk. A vershez fűződő történeteket, jeleneteket adtak elő meseszerűen. Nagyon sokat énekeltek, imádságokat tanultak. A programok között voltak csapatjátékok is, mint a zsákbanfutás vagy a talicskázás, de lufit is horgászhattak, szappanbuborékot is fújtak. Többször meglepték a gyerekeket finom fagyival, jégkrémmel, aminek ebben a meleg időben kifejezetten örültek. Két alkalommal Kirnyákné Balogh Mária, Dunaszentgyörgy polgármestere is ellátogatott a táborba, hogy megnézze a kicsiket és a programokat.