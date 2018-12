A templomhoz nem kötődőkre is hathat a zenés istendicsőítés

A hit megérinti az embert, ha máskor nem, élete hullámvölgyeiben. S ha jókor találkozik egy hiteles hithirdetővel, elköteleződik. Miközben a legtöbb helyen egyre inkább kiürülnek a templomok, néhány kisközösség erőre kap, gyarapodásnak indul. A történelmi egyházakon belül is. A bonyhádi plébániához tartozó, Szőts Gábor vezette csoport is ilyen: személyes törődést élvező, személyes istenélményhez jutó tagok alkotta szeretetközösség.

– Mióta működik a közösség? Kik, honnan és miért járnak ide?

– Bonyhádi plébániai kisközösségünk már több mint 34 éve péntek esténként jön össze – mondja a vezető, Szőts Gábor. – Közösen olvassuk a Szentírást, beszélgetünk egy-egy témáról. Minden alkalmat közös imádsággal, általában szentségimádással fejezünk be. Ezeken az estéken nagyon sok kegyelmet kaptunk az évtizedek alatt. Ezt a több évtizedes hitbeli tapasztalást szerettük volna másokkal is megosztani. Ezért kezdtük el 2011-ben, a havonta, mindig a harmadik pénteken megrendezésre kerülő, „Evezz a mélyre!” lelki estéket, melyek közösségünk nyitott alkalmai. A zenés dicsőítés mellett tanúságtételek, szentségimádás, közbenjáró imádság, gyónási lehetőség is a program részét képezi. A tanítást általában egy általunk meghívott vendég atyára bízzuk, alkalmaink évente visszatérő vendége például Udvardi György pécsi püspök úr is, így általuk még jobban kifejeződik a katolikusságunk. Ezekre az estékre 70–80 ember is el szokott jönni, Szászvártól Tolnáig, Simontornyától Szekszárdig, de még Pécsről is érkeznek közénk. Fiatalok és idősebbek, hívők és keresők jönnek a forráshoz; szükségünk van mindnyájunknak a lelki töltekezésre. A gazdag, sokszínű programok között mindenki talál kedvére valót. Az alkalmakat agapéval, szeretetlakomával zárjuk.

– Hogyan lesz valaki egy lelki közösség vezetője? Milyen iskola vagy milyen indíttatás szükséges hozzá?

– Közösségünk 1984 szeptemberében indult az akkori káplán, Székely György atya vezetésével. Őt követte Horváth Sándor atya, aki, mivel a távozása után már újabb káplán nem jött a városba, rám bízta a kis csapatunk vezetését. Fiatalon kezdtem; most vagyok 52 éves. Autószerelőnek tanultam, de a megtérésem „újratervezést” indított el bennem: tanulni szerettem volna. Beiratkoztam a bajai gimnáziumba, és elvégeztem a hároméves pécsi teológiai tanfolyamot is. Katolikus hittant oktattam több mint két évtizeden át a bonyhádi általános iskolákban. Jelenleg a Pálfai Fogyatékosok Otthonának vagyok a vezetője. Elkezdtem levelezőn a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolát, teológia szakon. A képzés ötéves, jelenleg harmadikos vagyok.

– Miért nem elég a klasszikus templomi jelenlét: a vasárnapi mise, orgonával? Miért kell kivinni a hitet a templomból, és miért kell bevinni a gitárt a templomba?

– A szentmise mellett meg kell jelennie olyan lelki programoknak, amelyek tovább segíthetik a hívő embert a hit útján járni. A szentmise keretei kötöttek, ezért szükség van olyan együttlétekre, amelyek kötetlenebbek. Bibliaórák, szentségimádások, baba-mama klub, közösségi evangelizációs alkalmak. Továbbá, ha meg akarjuk szólítani a templomhoz nem kötődő embereket, nyilván az utcára is ki kell települnünk, meg kell jelenítenünk az egyházunk által kínált reményt. Plébánosunk, Wigand István, lelkes támogatónk ebben. Családommal, feleségemmel és négy fiammal aktívan részt veszek egyházközségünk életében. Kéthetente igeliturgiát tartok a majosi kápolnában, ahol a kisközösségünk tagjai mellett fiaim is segítenek a zenei szolgálatban. Jó látni, hogy nekik is tetszik a „közösségesdi”. Nekik is vannak saját ifjúsági plébániai kisközösségeik. Együtt is sok zenei szolgálatra van lehetőségünk az év folyamán. Szentmisékre, evangelizációs alkalmakra, az idősek otthonába is visszük a hangszereinket. A gitáros énekek az egyházban közvetítői voltak egy megújulási lelkiségnek, amellyel mi is megérintődtünk.

A dalokon át kell sütnie a hívő ember örömének

A közösségvezető, Szőts Gábor meggyőződése szerint a zenének a hitéletben is közösségteremtő ereje van. A szívből szóló dallamok és szövegek segítségével könnyű kapcsolatot teremteni a különböző korú, nemű, iskolázottságú emberek között. Sok énekük a Biblia szavait, sorait hordozza, így a templomi liturgiába is könnyen beilleszthető. Már nemcsak a fiatalok körében elfogadott a gitáros istendicsőítés. Természetesen nem valami öncélú szereplésről, fellépésről van itt szó. Az a lényeg, hogy a zenei szolgálat során legyen érzékelhető az Istennel való kapcsolat. A dalokon át kell sütnie a hívő ember örömének és reményének. Jelenjen meg egy olyan lelkiség, amely hitbeli mélységet közvetít! Ez a hangszerek, a hangosítás és az előadás minőségénél is fontosabb.

A bonyhádi közösség tagjait már sokfelé ismerik. A megye több templomába hívják őket zenei szolgálatra.

