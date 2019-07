A teremtés témakörét dolgozták fel a gyerekekkel

A református lelkészpár, Csomós Balázs és Csomósné Sütő Tünde vezette a faddi tábort, mely csütörtöktől vasárnapig tartott. Mintegy 25-en vettek részt a programokon, helyi általános iskolások és óvodások. Segédkeztek a gyülekezethez tartozó pedagógusok, óvodapedagógusok és szülők is. Volt agyagozás, nemezelés, bőrkarkötő-készítés, sok játék, akadályverseny, dunai fürdés, fagyizás és táborzáró szalonnasütés. Vendégek is érkeztek hozzájuk: megismerkedhettek a mentők, a rendőrök, a tűzoltók és a védőnők munkájával. Decsi-Kiss András és fia pedig zenei közreműködőként járult hozzá a jó hangulathoz.

Természetesen a templomban is többször megfordultak a táborozó református gyermekek. Játékos formában ismerkedtek a Bibliával. Minden évben feldolgoznak egy témát. Az idén a teremtésről beszélgettek, és el is játszották a Szentírásban rögzített eseményeket.

A lelkészpár korábban Balmazújvárosban szolgált. A faddi gyülekezetet 2014-től vezetik. Fontosnak tartják az ifjúsági programokat; nekik is van két gyermekük.