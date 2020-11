A tesztek többsége pozitív, nagyon sok a fertőzött

Fölpörögtek az események. Álmélkodva elmélkedek azon, hogy mikor és mi történik velünk, körülöttünk. A nyári szabad periódus után a vírusos esetek nagyságrendnyi növekedése következett be, írta naplójában a bátaszéki háziorvos, dr. Kovács Klára.

– Nálunk három hete változott meg a helyzet. A tesztek többségét, panaszos és tünetes betegeknek kérjük, és rendre pozitívak. Több olyan család van, ahol mindenki megbetegedett a koronavírustól – mondta dr. Kovács Klára háziorvos. – A városban a betegek a középkorosztályhoz tartoznak. Az eddigi pácienseimnél idült betegség nem rontja a gyógyhajlamot. Társbetegség esetén az idős korosztályról ez már nem mondható el.

– Hozzátartozó megállított a boltban: hallottad, hogy anyám meghalt? A kemény kiképzés és az „edzettség” ellenére megérintett, hogy egy páciensem covid tüdőgyulladás miatt lélegeztetésre szorul. Három hete beszéltem vele utoljára. Sokat gondoltam rá. Fejemben, az élete minden fontos mozzanata meg van, mellette álltam olyan helyzetekben is, amit szerencsére százból egy embernek sem kell végigcsinálnia. Most, hogy rendeződött az élete, utolérte a vírus. Az elektronikus térből napról-napra követtem az állapotát. Először olvastam koronavírusos mellkas CT eredményt, most láttam először azt a pontrendszert, amivel a radiológia a folyamat kiterjedtségét és mértékét a klinikusnak számjeggyé alakítja. Elképesztően pontos a diagnosztika, részletes a leírás, de a tüdő állapota számmal összegezhető. A magas pontszám rossz jel. Elképesztő, amit ez a vírus csinál. A kórház ahol kezelték, azt a gyakorlatot vezette be, hogy érdeklődni nem lehet beteg hogyléte felől, hanem minden nap 16-18 óra között a kezelőorvos telefonon tájékoztatja a hozzátartozót az aktuális állapotról. Korábban az egyik lányával beszéltem, kétségbeesésében sírt. Sírt a félelemtől, hogy elveszti az édesanyját. Megnyugtatni nem tudtam, mert nem olyan volt a beteg állapota. A „meddig lélegeztethetnek valakit” kérdésre azt tudtam mondani, hogy nagyon sokáig, ha javul, akkor ameddig szükséges. Ellenkező esetben addig, amíg a többi szervrendszere sorba fel nem mondja a szolgálatot.

Nagyon sok a munkánk, a szombattól-szombatig terjedő időszakban egy idősnek kértem tesztet, idősotthoni elhelyezés miatt és ez negatív lett. Hat típusos tünetekkel jelentkező betegnek kértem tesztet, eddig négy főnek főnek megjött a pozitív eredménye. Két eredményt várok, amiből az egyik biztosan pozitív lesz, a másikat majd meglátjuk. Hát, ez sokkal jobb találati arány, mint az országos. Jelzem, hogy ügyeletben három betegnek kértem tesztet, melyek mind pozitív eredményt produkáltak.

Maradj újra otthon, mint tavasszal! – Idős otthonból távozóban, a bejáratnál öltözködve, szokás szerint beszélgettem a portás fiúval. Gyorsan végzett. Mindenki egészséges? – kérdezte. Úgy tapasztalom, mióta bezártuk az otthont a hozzátartozók előtt, azóta kevesebb a beteg. Nem csak a koronavírust csukjuk ki, hanem minden kórokozót. Ezt én egy kicsit sem bánom – válaszoltam. Ők bánják. Kimennének és várják a látogatókat. Szenvednek, mert nekik csak ennyi maradt a világból. Séta, csomag a családtól, egy ölelés, integetés és várakozás ugyanerre. Százszor megkérdezik, miért nem mehetnek ki. Mondom: koronavírus van. Tudják mi a háború, de nem tudják mi a koronavírus – mondta a portás. Ők az otthonban biztonságban vannak és gondoskodunk róluk. Így történhet meg, hogy minden negyedik lakó kilencven év feletti. Az otthonaikban élő idős embereket ki és hogyan veszi rá arra, hogy ne menjenek sehova? Lassan százszor nagyobb a fertőződés kockázata, mint tavasszal volt. Segítsünk nekik újra otthon maradni.

