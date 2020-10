A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság rövidfilmje győzött

„Mutasd meg hazád legszebb részeit!” – ezzel a szlogennel indult útra a „Nappal & éjszaka” kihívás. A videók azért is készültek, hogy így segítsék népszerűsíteni a belföldi turizmust. A megyei rendőr-főkapitányság július 10-én este tett eleget az országos szintű „Nappal & éjszaka” kihívásnak. A Garay téren, több napszakban forgatott, „borozós” videófilmjét választották az ország legjobbjának.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság alezredese, sajtóreferense, Búsné Hepp Gyöngy­vér ismertette: az első ilyen jellegű filmet a Budapesti Rend­őr-főkapitányság alkotta. A mű jelmondata: Szolgálunk és védünk, nappal és éjszaka. A budapesti kihívta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot, akik más helyszínen csináltak ugyanolyan koncepciójú felvételt.

A Pest megyeiek aztán a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságot hívták ki, amely Pécsen, a Széchenyi téren forgatott. Mivel minden megye sorra került és bemutatta a maga nevezetességeit, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság is odatette magát. A film kedvéért az Országos Rendőr-főkapitányság stúdiósai utaztak Szekszárdra.

Búsné Hepp Gyöngyvér azt is elmondta: a szekszárdi produkció sajátossága, hogy abban már emberek is szerepelnek. Ezzel szerették volna érzékeltetni, hogy élettel teli is tud lenni a megyeszékhely. A civilektől azért kérték, hogy borospohárral érkezzenek, hogy ezáltal a környék borvidék mivoltát is szemléltessék.

A nappal készített felvétel Szekszárd nyugodtságát, az esti pedig nyüzsgését hivatott bemutatni. A kettőt jelképesen a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság állományának legrégebbi tagja választja el egymástól.

Komlósiné Kiss Anett őrnagy, szóvivő úgy vélekedett: nagyon jól sikerült a július 10-i esemény, tapasztalatai szerint pozitív volt a polgárok megítélése. Talán százan is megjelentek a helyszínen, sok mosolygós ember segített a film létrehozásában. Este tíz órakor fejezték be a programot.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság el is nyerte vele a legjobbnak járó oklevelet. Több mint ezerötszáz szavazatot kaptak. A második helyezést a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság érdemelte ki, a harmadik a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság lett.