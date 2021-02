A tömeges oltásról tájékozódtak a háziorvosok

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Tolna megyében újabb fázisába lépett a koronavírus elleni oltási program. Az egészségügyi dolgozók, a szociális intézményekben lakók, és a 82 év felettiek oltása után megkezdődnek a tömeges oltások. Ezt a feladatot döntő részben a háziorvosoknak kell megoldani, hiszen ők állnak közvetlen kapcsolatban a lakossággal, ezért a Tolna Megyei Kormányhivatalrészükre szervezett egy tájékoztatót, tanácskozást.

Szekszárdon, a Vármegyeháza dísztermében tartott tanácskozás előtt dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja, a Megyei Oltási Munkacsoport elnöke elmondta a sajtó képviselőinek, hogy azokat az oltóanyagokat, amelyeket eddig beszerzett a kormány, folyamatosan felhasználták, felhasználják. Eddig a megyében több mint ötezren megkapták az oltást, sokan már a másodikat is. Beszélt arról is, hogy ez a mostani a tanulás időszaka, s a tapasztalatokat felhasználva szervezik meg az országos oltási tervnek megfelelően azt, hogy, ha kell, egy hét alatt egymillió embert is be tudnak majd oltani.

Elmondta a kormánymegbízott azt is, hogy lesznek, főleg idős emberek, akik nem tudnak elmenni az oltóorvoshoz, ők akár a lakásukon is megkaphatják, de legtöbben a háziorvosi rendelőben, vagy ha ott nem lehet, akár egészségügyi oltósátorban kapják meg a vírus ellen védelmet nyújtó oltást. A munkában egyébként nem csak a kórházi és a háziorvosok vesznek részt, hanem felajánlották segítségüket például a fogorvosok is, és, hogy mindenki, aki jelentkezett, regisztrált, megkapja a védőoltást, segítséget nyújtanak a betegszállítók és az Országos Mentőszolgálat szakemberei is.