A tüdőszűrő állomás és a tüdőgondozó új működési rendjéről tájékoztattak

A tüdőszűrő állomás és a tüdőgondozó szakrendelés új működési rendjéről, előjegyzési telefonszámairól adott ki tájékoztatót a Tolna Megyei Balassa János Kórház.

A közlemény szerint a tüdőszűrő vizsgálat a tüdőszűrő állomáson, kizárólag előjegyzéssel vehető igénybe, amelyet nyitvatartási időben a 0674-501-658-as telefonszámon kérhetnek. (Nyitvatartási idő: hétfőtől – csütörtökig: 8:00 – 14:30, pénteken: 8:00 – 3:30.)

Felhívják a figyelmet, hogy a tüdőszűrő állomás épületbe való belépéshez is kötelező a COVID-19 kockázatbecslő előszűrés (kérdőív kitöltése és hőmérőzés), amelyet az állomás épületében, annak munkatársai végeznek, illetve a főbejárati csarnok előszűrő állomásainál is kérhető. Csak aznapra dátumozott, friss előszűrési eredmény fogadható el. A beléptetés itt is az előjegyzési időpont figyelembe vételével történik

A tüdőszűrés eredménye az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felületén keresztül érhető el. Szükség esetén az eredményt nyitvatartási időben ki lehet kérni.

Július 2-től ismét lehetőség van légzésfunkciós vizsgálat, epicután allergiapróba és Mantoux teszt elvégzésére is. Ezen vizsgálatok helyszíne is a tüdőszűrő állomás. Betegeket az állomás nyitvatartási idejében fogadnak. A vizsgálatokra beutaló és előjegyzés szükséges. Előjegyzési időpont nyitvatartási időben, a 0674-501-658-as telefonszámon kérhető.

Az újraindult tüdőgyógyászati (tüdőgondozó) szakrendelést változatlanul dr. Gagyi Emma gondozóvezető főorvos végzi. A vizsgálat helyszíne a rendelőintézet földszintjén a 13-as rendelő. A rendelés kizárólag telefonos konzultációt követően, előjegyzett időpontban vehető igénybe. Betegeket hétfőtől – csütörtökig 8:00 –11:30, pénteken: 8:00 – 11:30 óra között fogadnak. Telefonos konzultációra és előjegyzési időpontkérésre hétfőtől – csütörtökig 11.30-tól 14.00-ig, pénteken 11.30-tól 13:30-ig, a 0674-501-534-es telefonszámon van lehetőség.

A kórház tüdőszűrő állomásán a COVID-19 Szűrőcentrum működése (PCR tesztelés) a szűrésekre vonatkozó előírások megváltozása miatt megszűnt.

Közlik továbbá, hogy a „Lila” épület szakrendeléseire való bejutáshoz – Gyermek és Ifjúsági Mentálhigiénés Gondozó, Mammográfia, Audiológia – az eddigiekhez hasonlóan, az Ybl utcai bejáratnál, vagy a Főportánál kell előszűrést kérni. Az épületbe csak a kórházparkon keresztül, a parkoló felől lehet belépni.

