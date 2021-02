A vakcina irányított természetgyógyászat

Kellermayer Miklós, a PTE Általános Orvostudományi Karának professzora már beoltatta magát. Véleménye szerint csak a vakcina jelenthet megoldást.

– Egy éve küzd a világ a koronavírussal. Mennyivel tudunk róla többet, mint tavaly ilyen tájban?

– Sok mindent tudunk már, de rejtélyes a helyzet – mondja Kellermayer Miklós professzor –, mert túl gyorsan jönnek létre a mutációk. Azok közé tartozom, akik úgy gondolják: nem kizárható, hogy belekotortak ebbe a dologba. Technikailag kivitelezhető. Több mint hatvan éve ismerjük ezt a víruscsaládot. Főleg denevérek között van jelen, és az emberre való átmenet esetleges. Két alkalommal már bebizonyosodott, hogy az emberre is veszélyt jelenthet. Körülbelül húsz éve jelent meg egy válfaja Ázsiában, ami nem sok áldozatot szedett, és tíz éve az arab világban egy hasmenéses változat, ami súlyosabb volt. Ám, ha azt nézzük, hogy hatvan esztendő alatt két, emberre veszélyes mutáció vált ismertté, most meg egy év leforgása alatt négy mutációról tudunk, méghozzá ilyen drasztikusan pusztítókról, az eléggé elgondolkodtató. Valami nincs rendben, mert, ha egy kórokozó régóta az ember közelében él, akkor kialakul a keresztimmunitás, ami véd a mutáció ellen is. Ez viszont nagyon hirtelen és vadul vágódott be közénk, ami nem tekinthető természetes folyamatnak.

– Hogyan védekezhetünk?

– Csak a vakcina jelenthet megoldást. A vírus nem önálló élőlény, hanem más élőlényekben szaporodó, s azok sejtjeit módosító, pusztító vagy velük együtt élő ágens. Ha elpusztítja a gazdáját, ő is elpusztul, ha védetté válik a gazda, akkor nincs esélye a megbetegítésére. Így tűnnek el a nagy járványok. Megítélésem szerint támogatni kell a kínai koncepciót, mert az immunizálásnak ez a lényege. Hogy mi történik a szervezetünkben egy fertőzés után, annak a részleteit pontosan nem ismerjük. Azt tudjuk, hogy ha átesünk egy fertőző betegségen, védettekké válunk, természetes úton. A vakcináció: irányított természetgyógyászat. Megkapja a páciens az oltást, a legyengített, károkozó tulajdonságától megfosztott változatot, s ezáltal az igazi kórokozó ellen is védetté válunk.

– Ön már beoltatta magát?

– Persze, már mindkét oltást megkaptam. Duplán is prioritást élveztem, mivel szenior egészségügyi dolgozó vagyok, és az én laboratóriumomban végzik a virológiai vizsgálatokat. Mindenkit biztatok erre. Fellélegezhetünk hamarosan! S mindeközben gondolkozzunk el önmagunk kicsinységéről! Az ember optimista lehet, mert élni született. Belénk van kódolva az élni akarás és a gyógyulás képessége. Ahogy Ady mondja: „Az Élet szent okokból élni akar”.