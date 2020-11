A válaszadóink többsége nem rendel a helyi éttermekből

Válaszadóink többsége, harmincnyolc százaléka azt válaszolta, hogy eddig se vette igénybe a szolgáltatást, ezután sem fogja. A szavazók huszonhat százalékát nem befolyásolja a vírushelyzet. Ők hébe-hóba rendelnek.

A szavazásban résztvevők további húsz százaléka eddig is gyakran rendelt házhoz szállítással és most, a vírus idején is igénybe veszi ezt a szolgáltatást. A maradék tizenhat százalék pedig szívesen rendel ezzel is támogatva a helyi éttermeket.