A város koncepciójába is illeszkedik a fejlesztés

A Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola udvarán új kézilabdapálya épül a meglévő betonos játéktér helyén.

A közel 53 millió forintos beruházást a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) pályafelújítási pályázatán nyerte el az oktatási intézményt fenntartó Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium.

– Az általános iskolában és a gimnáziumban is fontos sportág a kézilabda, ezért is örültünk a lehetőségnek, és persze azért is, mert ezáltal egy újabb korszerű létesítménnyel gazdagodunk – mondta Andorka Gábor. A gimnázium igazgatója hozzátette, nemcsak az említett sportág képviselői vehetik birtokba a pályát, hanem valamennyi, ide járó diák. Arról is beszélt, hogy reményeik szerint egy új strandkézilabda-pályát is kialakíthatnak a jövőben, amellyel komplex edzési és szabadidős tevékenységet biztosíthatnak a fiataloknak.

– Negyven éve dolgozom ebben az intézményben. A mindenkori fenntartó erejéhez mérten mindig fejlesztette, szépítette a sportudvart, de közel sem voltak olyan lehetőségek, mint a 2010-es évektől kezdődően – vélekedett Kersák Tamás. Az általános iskola tanára, a város humán bizottságának elnöke kifejtette, az említett betonos pálya is több felújításon esett már át, de a 2020 januárjában adódott pályázati lehetőség minden eddiginél átfogóbb megoldást tesz lehetővé.

Kersák Tamás emlékeztetett, az iskolánál megvalósuló beruházás jól illeszkedik a jelenlegi kormányzat és a város sportinfrastruktúra-fejlesztési koncepciójába. Példaként az atlétikai centrum és az új sportpálya megépülését, továbbá a sportcsarnok és a tanuszoda teljes körű felújítását említette, amelyek a közösség javát szolgálják.

Borítóképünk: Kersák Tamás (balra) és Andorka Gábor a készülő pályánál