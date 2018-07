Tamási még tavaly nyert támogatást ökoturisztikai fejlesztési célokra

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Kilátó rekonstrukciójával és túraút kialakításával indulhat meg Tamási fenntartható ökoturisztikai fejlesztése. Az említett munkálatokra vonatkozó szerződést az önkormányzat a napokban kötötte meg a kivitelezővel. A szóban forgó pályázati projektre – amely további beruházásokat is magában foglal – a város még tavaly 444 millió forint támogatást nyert el.

– Egyfelől Tamási azon vonzerejét készülünk jobban kihasználni és tovább növelni, amit a településünk meglévő ökoturisztikai adottságai jelentenek, másfelől új attrakciót is létrehozunk – mondja a város polgármestere. Porga Ferenc tájékoztatása szerint az összetett projekt három fő elem, az Ökoturisztikai Látogatóközpont, a Kilátó és a Túrapont kialakításán, illetve felújításán alapul, melyeket összekapcsolva tesznek majd új idegenforgalmi célponttá, igazán különleges látványossággá.

Az Ökoturisztikai Látogatóközpontot a miklósvári parkerdőben építik meg. A kétszintes létesítmény kiállítótereiben a látogatók interaktív módon ismerhetik meg Tamási történelmi múltját, valamint a térség növény- és állatvilágát. A Túrapontot a tamási termálfürdő környezetében hozzák létre, az lesz a feladata, hogy a városba látogató turistákat információkkal lássa el, jegyeket árusítson a látogatóközpontba, továbbá vendéglátóipari szolgáltatásokat is nyújtson. A harmadik fő elemet a Fenyvesben található, elavult műszaki állapotú Kilátó egyedi tervezésű rekonstrukciója jelenti, ahol családbarát eszközök, hinták, pihenőhelyek is helyet kapnak. És mindezek mellett egy túrautat is kijelölnek a Túraponttól a Kilátóig, majd onnan tovább a Látogatóközpontig.

A projekt a tervek szerint 2019 nyarára fejeződik be.