A városvezető az egyeztetésben bízik

A Szabó Dezső utcai rendelő ügyében egyeztetett volna Ács Rezső polgármester és Bomba Gábor. Ám a városvezető a megbeszélés elején közölte, hogy az ÉSZ frakció vezetője, valamint a tárgyalás kezdeményezője, Zaják Rita képviselő egészségügyi okokra hivatkozva lemondták a találkozót.

− Sajnos a résztvevők háromnegyed órával ezelőtt egészségügyi okokból lemondták az egyeztetést – jelentette be Ács Rezső polgármester a sajtó képviselőinek és a polgármesteri hivatal munkatársainak csütörtökön délelőtt a városházán. A megjelentek Ács Rezső és Bomba Gábor, a közgyűlés többségi ÉSZ frakció vezetőjének egyeztetésére érkeztek, amelyet Zaják Rita képviselő, a szociális bizottság vezetője kezdeményezett a meghívó szerint. A téma a Szabó Dezső utcában épülő rendelő lett volna, amelynek kivitelezése ellen a napokban a helyszínen néhány környéken lakó és az ÉSZ képviselői tiltakoztak.

És bár most az egyeztetés elmaradt, Ács Rezső abban bízik, a jövő héten sikerül a megbeszélést megtartani, hiszen, mint mondta, az ügynek komoly gazdasági következményei lehetnek. Az építkezést pedig bizonytalan időre felfüggesztette a polgármester. Kérdésünkre, hogy ez addig szól-e, amíg megállapodás születik, Ács Rezső válasza az volt, hogy ez elképzelhető. Kifejtette, hogy döntéseiben – hiszen a veszélyhelyzet kihirdetése óta egy személyben dönt a közgyűlés helyett – figyelembe veszi a közgyűlés bizottságainak javaslatait. Ugyanakkor a város érdekei nem szenvedhetnek sérelmet.

Azt viszont kiemelte a sajtótájékoztatóvá alakult eseményen, hogy a kizárólag ÉSZ tagokból álló gazdasági bizottság február 10-én, azaz jóval a veszélyhelyzet kihirdetése előtt döntött úgy, hogy el kell indítani a beruházást, a polgármester pedig írja alá a szerződést. Tehát az akkori döntés nem egy személyé volt. Ács Rezső arról is beszélt, hogy a közgyűlés arra utasította a főépítészt, vizsgálja meg, hogy más helyszíneken lehetett volna-e építkezni. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, a Szabó Dezső utcai előtt hat másik lehetőség is felmerült. Mivel a forrásból elenyésző összeget lehet ingatlan vásárlásra fordítani, fontos volt, hogy önkormányzati területet válasszanak a fejlesztéshez, de a szakma más szempontokat, így például a parkolás lehetőségét is figyelembe vette.

Ács Rezső szerint február 27-én a veszélyhelyzet előtti utolsó ülésén a közgyűlés még mindig dönthetett volna úgy, hogy teljesen megállítja a beruházást vagy módosítja azt, azaz például más helyszín mellett dönt. Arra is emlékeztetett, hogy hatvankilencen írták alá azt a beadványt, amellyel a Szabó Dezső utcai beruházást ellen tiltakoztak, ám egy másik, szintén szignókkal ellátott papír szerint száznyolcvan-nyolcan vannak mellette.

Ács Rezső elmondta, úgy gondolja, hogy a többségi frakciónak saját berkein belül is dűlőre kellene jutnia. Ő úgy látja, nincs ebben a kérdésben egyetértés. A nyolc képviselőnek ki kell találnia, milyen fejlesztéseket szeretne megvalósítani az egészségügyi ellátásban. Arra is figyelmeztetett, élő szerződése van a városnak a kivitelezővel, így változtatás esetén a gazdasági következményekkel is számolni kell.