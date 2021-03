A kényszer szülte – így változtak vásárlási szokásaink

A szigorítások miatt számos üzlet bezárásra kényszerült, amely átformálta az intézkedések feloldásáig a fogyasztási szokásokat. A nagyáruházak, melyek élelmiszereket és a ház körüli munkavégzéshez szükséges eszközöket árusítanak, változatlanul nyitva maradhattak, ezt sokan ki is használják.

Mivel a járvány miatt nincs lehetőség eljárni szórakozni, sokan a bevásárlást tekintik a legkellemesebb elfoglaltságnak a szabadidejük alatt. Ilyenkor azonban nem is biztos, hogy mindent felvásárolnak, inkább csak azokat a termékeket viszik haza, amelyekre feltétlen szükségük van. Az otthoni munkavégzés miatt a divatcikkeket kevésbé keresik a vásárlók, ha az élelmiszeren kívül visznek haza valamit, akkor inkább a lakóhelyük csinosítása az, amelyre pénzt fordítanak.

– Onnantól kezdve, hogy tisztázódott, nyitva lehetünk, nem érződött az, hogy több vásárlónk lenne, ráadásul nincs kimagasló forgalom azóta, mióta a szigorítás életbe lépett. Első nap volt talán nagyobb a tömeg, mielőtt kijött a hivatalos kommunikáció, onnantól kezdve nem tapasztaltuk azt, hogy többen jönnének. Nincs semmiféle pánikvásárlás, nem érződik az, hogy felhalmoznák az emberek az élelmiszereket – tájékoztatott Szabó Balázs, a szekszárdi Tesco üzletvezetője.

Olvasókat is kérdeztünk a témáról. Németh Henrietta szekszárdi családanya inkább internetről rendel, s csak akkor jár boltba, ha kifogyott az éléskamra.

Tavaly tavasszal kezdtük el a házunk belső felújítását. A bútorokat igyekeztünk kiválasztani az interneten, ugyanis nekünk hosszabb döntési időre van szükségünk,hogy mi és milyen színben kell. Ezalatt az idő alatt nem szeretnénk az áruházban álldogálni a többi ember között. Sőt, az élelmiszer-vásárlást is igyekszünk úgy kialakítani, hogy csak heti egy alkalommal menjünk boltba. Mi egyébként sem szeretünk eljárni üzletekbe, amit lehet, otthonról és kényelmesen szerzünk be – fejtette ki.

Kovács Patrícia a szépség­iparban dolgozik, s mióta bezárt, csak az alapvető dolgokat szerzi be. – A párommal mindketten olyan szektorban dolgozunk, ami miatt most nagyon kevés a bevételünk. Ő vendéglátós, én fodrászként dolgozom. Amíg nem fogadhatunk vendégeket, a vásárlást inkább csak időtöltésnek használjuk. Elmegyünk, körbenézünk, ha megtetszik valami, nem biztos, hogy el is hozzuk. Én nagyon szeretem megnézni az újdonságokat a ruhaboltokban és a drogériákban is, de sajnos most egy ideig csak élelmiszereket fogunk vásárolni, később jöhet más – mondta el.

A pandémia hatása – tavaly február végén és március elején – a kiskereskedelemben egy viszonylag rövid, nagyjából három hétig tartó pánikvásárlással kezdődött. Ez idő alatt voltak olyan kategóriák, amelyek forgalma akár száz százalékkal is megemelkedett, míg egyes termékek esetében az eladás akár ezer százalékkal is megnőtt az előző évhez viszonyítva. Ezt követően egész évre vonatkozóan, tartósan megváltoztak a vásárlói szokások.

– Az emberek jellemzően ritkábban érkeznek az áruházba vásárolni, ugyanakkor ilyenkor több termék kerül a kosarukba. A boltba járási szokások megváltozásával egy időben lényegesen nagyobb teret kaptak online szolgáltatásaink, egyre többen választották a házhoz szállítást – tájékoztatott a Tesco áruházlánc sajtóosztálya. Mint megtudtuk: a termékek között a legnépszerűbbek az alapvető élelmiszerek voltak. Minden olyan termék magasabb eladási adatokkal bírt tavaly, amelyek az otthoni főzés elengedhetetlen elemei.

Ne a vizuális ingernek engedjünk Baka György, a szekszárdi Zöldtárs Alapítvány vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenből csak annyit vásároljunk, amennyire feltétlenül szükségünk van. Az élelmiszerek egyharmadát manapság kidobják a Föld egyik részén, miközben a másikon milliók halnak éhen. A pénzéért mindenki keményen dolgozik, nem érdemes elszórni. Előbb jobb átgondolni, hogy vajon tényleg szükség van-e mindarra, ami a kosárban van, vagy csak a vizuális ingerek azok, amelyek hatnak. Ma már olyan okoseszközök és alkalmazások állnak a rendelkezésünkre, amelyek segítenek kiszámolni azt, hogy mire mennyit költünk, milyen távolságokat teszünk meg érte és mit fogyasztunk el ezekből valójában. A tudatosság nem veszi el a vásárlás örömét. Szükséges tehát kritikusan vásárolnunk, ám eközben élvezhetjük is ezt a tevékenységet.

Borítóképünkön: Ritkábban járunk vásárolni, mint egy éve, de több dolgot veszünk egyszerre