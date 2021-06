A védőnő legfőbb jutalma maga a jól végzett munka

A védőnői munka kicsit a szelídítés művészete. El kell fogadtatnunk magunkat a családokkal, hogy azután elfogadják a tanácsainkat is – összegezte hivatása lényegét Müller Anikó, a Bátaszéken élő védőnő, aki munkája és egyéni életpályája elismeréseként első Tolna megyei szakemberként a napokban vehette át a Steller Mária Védőnői Díjat.

– Még tavaly Bács Gáborné Nagy Ilona, szekszárdi járási vezető védőnőtől kaptam egy kérdőívet, amelyben több, a szakmát érintő kérdésre kellett válaszolnom, ezen kívül bemutatnom az életutamat és hogy milyen szakmai munkákban vettem részt. Már el is feledkeztem minderről, amikor néhány napja a járási vezetőnktől kaptam egy meghívót a Steller Mária Védőnői Díj átadójára. A helyszínen derült ki számomra, hogy én lettem az egyik díjazott, Tolna megyéből az első, akit szakmai munkája miatt kitüntettek – meséli Müller Anikó, bátaszéki védőnő, aki június 10-én vette át az elismerést.

– Megható volt az ünnepség, büszkeséget éreztem, hogy én is ehhez a szervezethez tartozhatok. Komoly megtiszteltetésnek tekintem, hogy éppen én kaptam meg az elismerést – mondta lapunknak a frissen díjazott védőnő. Mint megtudtuk, a ma már nyugdíjas szakember érettségi után a Szegedi Védőnőképzőben végzett, majd a nyolcvanas évek végén főiskolán is szakmai képzettséget szerzett. Mint mondta, kereken negyven évet töltött védőnőként Bátaszéken. Innen ment nyugdíjba, de áthívták helyettesíteni Bátára, amely újabb négy évig, az elmúlt őszig tartott. Azóta is szívesen vállal helyettesítést.

Rajong a munkájáért, úgy véli, aki szereti a hivatását, annak a legnagyobb jutalom maga a jól végzett munka. Természetesen elengedhetetlennek tartja azt is, hogy a környezetük is elfogadja, elismerje a tevékenységüket. Müller Cecília, Országos Tisztifőorvos díj­átadón elhangzott gondolatait kölcsönözve úgy fogalmazott, a védőnői munka egy kicsit a szelídítés művészete. A lényege, hogy el tudjuk fogadtatni magunkat a családokkal – akik sokszor nagyon különbözőek – úgy, hogy aztán ők is elfogadják a tanácsainkat.

Müller Anikó szerint pályája kezdete óta sokat változott a védőnői munka és a világ is. Ami nem változott, az a hozzáállás, a szemlélet, melynek középpontjában a családok állnak, s amelyet még a védőnői képzésen tett magáévá annak idején. Ajándéknak tekinti, hogy munkája során szülőként, akár nagyszülőként is újra összefut olyanokkal, akiket kicsiként gondozott. Ez a pálya ugyanis ilyen: a várandós anyukával indul a közös történet, majd újszülöttként, később iskolásként, aztán felnőttként más-más szerepben ugyan, de újra találkozhat ugyanazokkal az emberekkel.

Fontosak Tizenkilenc megyéből egy-egy és a fővárosól két védőnő kapta a 2020-ban alapított Steller Mária Védőnői Díjat, amelyet a díjat létrehozó Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom adott át Budapesten. A díj elismeri a családokkal törődő védőnők kiemelkedő munkáját, és felhívja a társadalom figyelmét a hazai védőnői hálózat fontosságára. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter rámutatott, a védőnők talán nem is gondolnak bele, hogy milyen fontos ami elhangzik a részükről, mennyi hitet, reménységet tudnak adni a bizonytalankodó kezdő szülőknek.

Képünkön: Müller Anikó (középen) Skrabski Fruzsinával és Vígh Józseffel, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetőivel

Fotó: Kuthi Áron