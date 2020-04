A végzősök felkészítésére koncentrálnak

A megye középiskolái sikeresen alkalmazkodtak a digitális munkarendhez, úgy vélik, menni fog az érettségi.

Az online oktatás a visszajelzések alapján gördülékenyen működik, mondta Huszárik Imre, a Garay János Gimnázium igazgatóhelyettese. Sok kontaktóra zajlik Skype-on, Discordon, Google Classroomon. Online is célba érnek a feladatok, projektek. Intézményen belüli döntés, hogy az érettségizők megfelelő felkészítésére fektetik a hangsúlyt. Ötszázhárom diákjuk van, 97 készül az érettségire, és mindenkivel tartják a kapcsolatot.

Hamar sikerült átállni a digitális munkarendre, mondta Hajós Éva, az I. Béla Gimnázium intézményvezetője. Az alkalmazott keresztrendszert sok diák már használta is. Ami újdonság, hogy olyan oktatóanyagokat kell prezentálni a diákok számára, melyekből meg tudják oldani az önálló tanulást. Az igazi kihívást ez jelenti a végzősök esetében. Akik egyébként dolgoznak szorgalmasan. Hajós Éva matektanár, és ingyenes oktatóprogramokat vet be, ahol lépésről lépésre feldolgozzák az adott témát. Minden tantárgy megtalálta a maga számonkérési formáját, amely révén visszacsatolás történik a tanulás eredményességéről. Tesztet, esszét írnak, prezentációt csinálnak. Irányítani kell a folyamatot, fokozatosan adagolni, támogató feladatokkal kiegészíteni az anyagot. 350 gimis diákjuk van, 72 fog most érettségizni.

A végzősöket (érettségire, illetve szakmai záróvizsgára készülőket egyaránt) a rendszerező ismétlés időszakában érte az átállás, tanulási képességeik már jórészt kialakultak az évek folyamán, nyilatkozta Juhász Gábor, a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatója. A motiváció fenntartása és a fejükben lévő tudáselemek összekapcsolása a fő feladat most. Ehhez használják az online szaktanári órákat.

A vizsgák előtt álló tanulók nagy izgalommal készülnek a jelenleg még ismeretlen formájú megmérettetésre. A tantermen kívüli, digitális oktatási rend izgalmas kihívás mindkét félnek. Vizsgaidőszakként élik meg a diákok közül többen is ezeket a heteket, jelenleg az alábbi „tantárgyakból” vizsgáznak: felelősség, kötelesség, önállóság. A pedagógusoknak is hasonló kihívás ez. Amit mindkét fél hiányol, az a közvetlen személyes kapcsolat.

Minden adott a tanuláshoz, a felkészüléshez, nyilatkozta Szabóné Kiss Erzsébet, a Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája igazgatója. Az online tanórák mellett a vizsgára való felkészülést illetően sok hasznos digitális ajánlat, tananyagot segítő program jelenik meg különféle platformokon a tanulók számára, melyek az önálló tanulást, felkészülést nagyban segítik.