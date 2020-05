A veszélyhelyzet végéig kitartanak, és főznek

Az Összefogás Városunkért civil szervezet és a Szekszárdi Városvédők ígéretükhöz híven kitartanak a veszélyhelyzet végéig, és főznek, fogalmazott Szabó Balázs, a városvédők elnöke. Így tettek most szombaton is, száz adag pincepörköltet készítettek mentősöknek és másoknak, akik a járvány elleni küzdelem frontvonalában dolgoznak. Az egyesületi vezető elmondta, a támogatásért köszönet illeti a Séd Sörözőt, a Suzuki Bartát, Szabó Balázst, a Tesco Áruház igazgatóját a friss kenyérért, valamint a húst biztosító Heberling Húsboltot. A többi alapanyagot a két civil szervezet tagjai szerezték be. A főszakácsok Szabó Balázs, a Szekszárdi Városvédők elnöke és Lencz Sándor alelnök voltak, a vezető az étel kiszállítását is vállalta.

Az ezt megelőző hétvégéken volt már a menü halászlé, palócleves és paprikás krumpli, akadályba szerencsére csak egyszer ütköztek. Az elnök már korábban is azt nyilatkozta, hogy büszke a csapatuk tagjaira, valamint támogatóikra, hiszen örömmel, önzetlenül segítenek, mindenféle kampánycél nélkül.

Borítóképünkön: Szabó Balázs (balra) szállította ki a mentőknek az ebédet