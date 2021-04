A vírus nem válogat, támad, tele a szívünk nyugtalansággal

A vírus az ünnepek alatt sem kímélte az embereket, a járvány 13. héten sem csillapodott jelentős mértékben. Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos a múlt hét eseményeiről számolt be a Covid-járványt dokumentáló naplójában.

A vírus okozta fenyegetettség sokakat teljesen megbénít. Emberről emberre terjed a kór. Az immunrendszeren és a jó szerencsén múlik, hogy ki hogyan ússza meg. Elkeserítően sok a halott, még több azoknak a száma, akiknek a szerveit örökre károsítja a kórokozó. Az országban az első hullám kilencvennyolc napja alatt nem haltak annyian bele a betegségbe, mint a 13. hét bármelyik két napján.

– A rendelőbe tartok, mert az elmúlt néhány órában három páciensem hívott fel a mintavételi helyről, hogy pozitív lett a gyorsteszt eredménye – írta naplójába dr. Kovács Klára háziorvos. – Mindegyiküknek a kezébe nyomtak egy gyógyszerismertetőt. Egyértelmű, hogy Favipiravír felírását kérik tőlem. Azonnal felírom, mert a teszteléskor jó esetben a betegség elején vagy a derekán vannak még, és a vírusszám csökkentésnek az enyhe esetben is lehet hozadéka. Minden este visszamegyek plusz két órát dolgozni, ennek ellenére az elmaradt, elhalasztott feladatok mennyisége egyre csak nő.

Hetek óta figyelem a várandós menyeim arcát, amikor az ismerőseik oltottságáról beszélünk. Nekem nem beszéltek a félelmeikről. Mind a ketten tudják, hogy a vírus áldozatai között már voltak nagyterhesek. Az állapotosok oltása a terhesség második trimeszterétől javasolt, a Pfizer- vagy Moderna-oltóanyaggal. A koronavírus-fertőzés koraszülést, magzati oxigénhiányt okozhat, annak összes következményével. Eddig nem beszéltem a menyeimmel a védőoltásukról, mert nem tudtam, hogy mikorra lesz meg a szakmai ajánlás. Attól tartottam, hogy kifutnak az időből, mire az ajánlás megszületik.

A híreket hallva, azonnal hívtam az oltópontot, és párhuzamosan e-mailben jeleztem az igényt. Az egyik menyem betöltötte a 38. hetet, tehát igen sürgető volt a beoltása, mert a mamának és a babának is szeretnék védettséget szerezni. Délutánra kaptak időpontot. A terhes csapat nagyon örült az oltásnak, nagyon várták már ezt a pillanatot.

Mostantól a várandósok oltását soron kívül végzik az egyetemeken és a háziorvosi rendelőkben. Az oltás ez esetben két embert véd, az anyát és a babát. Tudvalevő, hogy az anyatejjel kiválasztódó ellenanyagok is képesek védelmet biztosítani, ezért a szoptatók oltása is megkezdődik. Talán az oltás kérdésben bizonytalanoknak segít a jó döntés meghozatalában a várandósok oltása. A védőoltások biztonságosságát igazolja, hogy ők is megkaphatják a vakcinát. A védőoltás semmilyen panaszt sem okozott a kismamáknak. Az emlékeztető oltást szülés után kaphatják majd meg.

Sajnos van olyan páciensem, akit hetekkel ezelőtt „megkínáltam” már a kínai vakcinával, de ő és a felesége is úgy döntött, hogy megvárják azt a napot, amikor Pfizert kaphatnak, mert ők utazni szeretnének. Mindenkinek joga van válogatni, persze, ha van miből. Ha nincs miből, akkor nem érdemes az időt vesztegetni, mert a vírus az oltatlanokra bármikor lecsaphat.

A férfi hétfőn hidegrázás miatt bejött a rendelőbe. Megvizsgáltam. Mondtam neki, gyorsan menjen haza, mert covidos. Két nap múlva a pozitív gyorsteszt eredmény után elkezdte a vírusellenes gyógyszer szedését. Ismét eltelt két nap, amikor a feleség kora reggel felhívott, és elmondta, hogy a férje „éjjel valótlan dolgokat kiabált, a szemetet a fiókba tette. Ezt biztosan a felírt gyógyszer mellékhatása okozza.”

Nem, ez nem mellékhatás, hanem simán oxigénhiány az agyban, ami az adott szituációban valószínűleg tüdőgyulladástól jött létre. Hívd a 112-őt! – mondtam neki. Három óra múlva az elektronikus térben látható leletekből tájékoztattam a feleséget arról, hogy jelenleg tüdőgyulladás és szívelégtelenség okozta tüdővizenyő a zavartság oka. Nagyon sajnálom a beteget, és szurkolok, hogy felépülve olyan legyen az egészsége, hogy legyen ereje és kedve utazni.

Feleségének a lemondott kínai oltás után – még korábban nagy szerencséjére – jutott oltóponton Pfizer-vakcina, a covidot ő is elkapta, a PCR pozitív lett, de az oltásnak köszönhetően enyhe tünetei voltak csak. Ezt ígérték, és ez az igazság. Hangsúlyozom, miként azt korábban is mondtam, a vírus nem ugrik át minket, ha be vagyunk oltva, csak nem leszünk betegek, ha elkapjuk. Megvéd minket az oltás. Kizárja a halálos megbetegedést és a lélegeztetőgépre kerülést.

Akadt olyan páciens, aki a két védőoltás között kapta el a betegséget. Tizenkét nappal az első AstraZeneca beadása után lázasan érkezett a rendelőbe. Kapott egy kis antibiotikumot, mert biztosan állította, hogy nagyon megfázott, és ilyenkor általában tüdőgyulladás kínozza. Legyen. Közben elmondta, hogy folyik és dugult az orra, szaglása nincs. Rossz érzésem volt, és kértem egy tesztet. A PCR pozitív lett. Enyhe lefolyású volt az eset, Favipiravírt nem kapott. Ragaszkodott az antibiotikumhoz, mind bevette.

Mondtuk, hogy az egyszer oltottak és a kétszer oltottak se bízzák el magukat. Ők is elkaphatják a betegséget, tehát a maszk és a távolságtartás az életünk része kell, hogy maradjon.

Sokkal több volt a súlyos beteg – A rendelő hemzsegett a covidosoktól. Nem volt nap, hogy ne kellett volna vírusos pácienseket gyors távozásra felszólítanom – írta Kovács Klára. – A vezető tünet, a sokat emlegetett és méricskélt láz enyhe esetben néhány óráig tart csak. A száraz köhögés elhúzódóbb, gyakoribb a szaglásvesztés. Sajnos sokkal több a súlyos eset, mint a második hullámban. Alig tudtam összeszámolni a hetet. Egy hét alatt kétszáz fölött oltottunk a praxisban. Kilencven ismétlő oltást adtam be. Első oltásra 50 Moderna, 36 Pfizer és 30 AstraZeneca jutott. Oltópontra 30 Szputnyik mehetett. Üresek az utcák, a terek. Közben tele a szívünk nyugtalansággal, félelemmel és fájdalommal. Az idősotthonok a sikeres oltási program ellenére még zárva vannak. A rokonlátogatás, utazás kockázatos. Ez volt a második covid húsvét. Tartsuk be együtt a szabályokat, mert így tudjuk megelőzni a súlyosabbnál súlyosabb állapotot! Aki nincs beoltva, kockázatot jelent és kockáztat egyszerre. Saját bőrét se kockáztassa senki, más bőrét pedig senki nem viheti a vásárra!

