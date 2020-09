A vírushelyzetben sem maradhat el az óvodai beszoktatás

A koronavírus okán az iskolákhoz hasonlóan az óvodákban is szigorú intézkedéseket vezettek be a gyerekek és szüleik, illetve a dolgozók védelme érdekében. De a beszoktatás fontossága emellett sem törpül el.

Az óvodák ugyanazt az intézkedési tervet kapták az EMMI-től, mint az iskolák, tudtuk meg Sebestyén Györgyitől, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda vezetőjétől. Ebben alapvetően a csoportosulások elkerülésére és a fertőtlenítésre vonatkozó iránymutatások szerepelnek. Sebestyén Györgyi elmondta, eddig is folyamatosan takarítottak, fertőtlenítettek, most még fokozottabban teszik ezt. A helyzetet azonban nehezíti, hogy az óvodában nincs takarítószemélyzet, így a feladatot a dajkák végzik, akik így lényegében kimaradnak a nevelő munkából. Az 1. számú oviba változatlanul nem léphetnek be a szülők. Ez a nagyobb gyerekek esetében, akiket a kapunál adnak át reggel a szülők az intézmény dolgozóinak, nem okoz gondot. A most óvodába kerülő kicsiknél viszont más a helyzet, ezért a nevelőtestület azt találta ki, hogy a beszoktatás az udvaron zajlik, ahol jelen lehet a szülő.

Úr-Hosszú Edina, a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde vezetője szintén arról beszélt, hogy az újonnan érkező gyerekek beszoktatása miatt a szeptember speciális időszaknak számít, amikor nem zárhatják ki a szülőket. Sőt, az első hetekben a nagyobb gyerekek szüleivel is engedékenyebbek, hogy a „régi” ovisok is könnyebben visszahangolódhassanak. Arra azonban figyelnek, hogy az öltözőkben egyszerre legfeljebb két felnőtt tartózkodjon, ezért jópofa, aranyos táblák kihelyezésével jelzik, hogy éppen szabad-e a belépés. Úr-Hosszú Edina úgy látja, hogy a szülők jól fogadták az intézkedést. Októbertől azonban szigorodhatnak a belépésre vonatkozó szabályok, a fertőtlenítésre pedig, ahogy eddig is, eztán is nagy hangsúlyt fektetnek az intézmény minden tagintézményében.

A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvodában az új nevelési év a megfelelő előkészületeket követően nyugodt, jó hangulatban indult meg tegnap – adott tájékoztatást Horváth Klára intézményvezető. Megkezdődött az új kiscsoportosok beszoktatása is. Az EMMI által előírt fertőtlenítő takarítás előzetesen megtörtént, az intézményvezetés a működés szabályairól a szülőket intézkedési terv útján tájékoztatta. Fontos szabály belépéskor a kézfertőtlenítés, valamint zárt terekben a szülői maszkviselési kötelezettség. Előírás a folyamatos fertőtlenítés, ezzel együtt a gyermekek gyakori és alapos kézmosásra szoktatása is szerepel az időszerű tennivalók között.

– A vírushelyzet miatt elmaradt a papír alapú beiratkozás, ezért a szülők az óvodában tölthették ki a felvételi kérelmet. Augusztus 27-én szülői értekezletet tartottunk az új gyerekek szüleinek az intézmény udvarán a járványügyi szabályok betartásával. Felhívtuk a figyelmet a maszkhasználat, a kézfertőtlenítés és a védőtávolság betartásának fontosságára. Ezután a szülők megkapták a szükséges információkat az óvodába járással kapcsolatban – mondta Kilvingerné Palánki Erika, a Hőgyészi Somvirág Óvoda vezetője. Hangsúlyozta, a fertőtlenítő takarítások megtörténtek, naponta többször fertőtlenítenek, megteremtik a gyermekek és a dolgozók számára a biztonságos környezetet.

Borítókép: Belépés az óvodába, ellenőrzött körülmények között. Az egészség megóvása mindennél fontosabb